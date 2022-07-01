ميلان يجدد تعاقد ميرانتي لعام إضافي

أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد تعاقد الحارس أنطونيو ميرانتي حتى صيف 2023.

أنطونيو ميرانتي النادي : ميلان ميلان

وانضم ميرانتي في صفقة انتقال حر إلى ميلان الموسم المنصرم في أكتوبر الماضي بصفقة انتقال حر.

حينها الحارس البالغ 39 جاء لتعويض غياب الحارس الفرنسي مايك ماينيان آنذاك.

وسبق لميرانتي أن لعب ليوفنتوس وكروتوني وسيينا وسامبدوريا وبارما وبولونيا.

وخاض ميرانتي 368 مباراة في الدوري الإيطالي.

ولم يخض الحارس المخضرم أي مباراة بقميص ميلان الموسم الماضي.

وتوج بلقب الدوري الإيطالي رفقة الروسونيري لأول مرة منذ 11 عاما.

الإبقاء على ميرانتي يأتي بعد ساعات قليلة من الإعلان على تجديد تعاقد باولو مالديني المدير التقني وفريدريك ماسارا المدير الرياضي. (طالع التفاصيل)

كما أعلن ميلان أيضا ضم أليساندرو فلورينزي بشكل نهائي قادما من روما الإيطالي. (طالع التفاصيل)

يبدأ ميلان موسمه الجديد بلقاء أودينيزي في افتتاح الدوري الإيطالي.

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