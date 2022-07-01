ميلان يجدد تعاقد ميرانتي لعام إضافي

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

أنطونيو ميرانتي

أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد تعاقد الحارس أنطونيو ميرانتي حتى صيف 2023.

وانضم ميرانتي في صفقة انتقال حر إلى ميلان الموسم المنصرم في أكتوبر الماضي بصفقة انتقال حر.

حينها الحارس البالغ 39 جاء لتعويض غياب الحارس الفرنسي مايك ماينيان آنذاك.

أخبار متعلقة
فلورينزي مستمر مع ميلان حتى 2025 تحديد موعد والدولة المستضيفة لـ كأس السوبر الإيطالي 2022 بين ميلان وإنتر ميلان يجدد تعاقد باولو مالديني وفريديرك ماسارا إنتر ميلان يضم موهبة وسط ألبانيا

وسبق لميرانتي أن لعب ليوفنتوس وكروتوني وسيينا وسامبدوريا وبارما وبولونيا.

وخاض ميرانتي 368 مباراة في الدوري الإيطالي.

ولم يخض الحارس المخضرم أي مباراة بقميص ميلان الموسم الماضي.

وتوج بلقب الدوري الإيطالي رفقة الروسونيري لأول مرة منذ 11 عاما.

الإبقاء على ميرانتي يأتي بعد ساعات قليلة من الإعلان على تجديد تعاقد باولو مالديني المدير التقني وفريدريك ماسارا المدير الرياضي. (طالع التفاصيل)

كما أعلن ميلان أيضا ضم أليساندرو فلورينزي بشكل نهائي قادما من روما الإيطالي. (طالع التفاصيل)

يبدأ ميلان موسمه الجديد بلقاء أودينيزي في افتتاح الدوري الإيطالي.

طالع أيضا:

طالع قائمة سواريش الأولى مع الأهلي

صلاح: سأفتقد ماني وأتطلع للعب مع نونيز

أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

البحر المتوسط - ذهبية مصرية جديدة

ميلان أنطونيو ميرانتي
نرشح لكم
المدير الرياضي لـ ليدز يونايتد: رومانو يعرف عن صفقة رافينيا أكثر مني.. وهنا يتفوق اللاعب على نيمار وكيل عبد الكبير الوادي: لم يوقع لأي نادٍ وهناك عروض من خارج مصر الصفقة الثانية.. روما يعلن تعاقده مع سفيلار عاد إلى فرنسا من السفينة الهابطة.. نانت يعلن تعاقده مع سيسوكو مغادر جديد.. برشلونة يعلن عودة أداما تراوري لـ ولفرهامبتون خبر في الجول - الأهلي وقطر يتوصلان لاتفاق نهائي بشأن بدر بانون فلورينزي مستمر مع ميلان حتى 2025 تقرير: عرض جديد يضع رافينيا على أعتاب برشلونة
أخر الأخبار
المدير الرياضي لـ ليدز يونايتد: رومانو يعرف عن صفقة رافينيا أكثر مني.. وهنا يتفوق اللاعب على نيمار 19 دقيقة | ميركاتو
وكيل عبد الكبير الوادي: لم يوقع لأي نادٍ وهناك عروض من خارج مصر 31 دقيقة | ميركاتو
أرقام تاريخية وإصابة صادمة.. تعرف على أبرز محطات صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده 35 دقيقة | المحترفون
كيروش يوضح لـ في الجول حقيقة تسببه في اعتذار المدربين عن عدم قيادة منتخب مصر 47 دقيقة | منتخب مصر
اللقب الـ 11.. إنجلترا تتوج بلقب يورو تحت 19 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان يجدد تعاقد ميرانتي لعام إضافي ساعة | ميركاتو
الصفقة الثانية.. روما يعلن تعاقده مع سفيلار ساعة | ميركاتو
محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وبتروجت في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول