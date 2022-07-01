ميلان يجدد تعاقد باولو مالديني وفريديرك ماسارا

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:50

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

أعلن نادي ميلان تجديد تعاقد باولو مالديني المدير التقني وفريدريك ماسارا المدير الرياضي لمدة عامين.

وجدد ثنائي ميلان تعاقده أمس الخميس في الساعات الأخيرة قبل نهاية تعاقدهما مع إدارة النادي اللومباردي.

وجاء بيان ميلان:

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يسر نادي اي سي ميلان أن يعلن عن تجديد عقد المدير التقني باولو مالديني والمدير الرياضي فريدريك ماسارا لمدة عامين إضافيين.

هذا التجديد يسلط الضوء على أهمية استمرار نمو النادي على جميع الأصعدة.

وقال مالديني للصحفيين عقب خروجه من مقر النادي أمس الخميس: "جددنا في اللحظة الأخيرة وفعلنا ذلك".

وأضاف "نحن سعداء لوجودنا هنا ومستعدون للتخطيط للمستقبل لتحقيق المزيد من الانتصارات".

وأردف "هناك وقت، بدأنا متأخرين بعض الشيء، لكننا سنعوض الوقت الضائع. أنا سعيد جدا".

واستطاع مالديني رفقة ريكي ماسارا المدير الرياضي قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات.

واستحوذت شركة "ريدبيرد" على أسهم ميلان من صندوق إيليوت في صفقة تقدر بـ 1.2 مليار يورو.

ومن المنتظر أن يتم تفعيل شراء أسهم النادي الإيطالي في شهر سبتمبر بعد إنهاء الأوراق المالية.

وحصد ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي لأول مرة منذ 11 عاما.

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