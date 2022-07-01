فلورينزي مستمر مع ميلان حتى 2025

أعلن نادي ميلان الحصول على خدمات أليساندرو فلورينزي بشكل نهائي قادما من روما الإيطالي بعقد يمتد حتى 2025.

أليساندرو قضى الموسم المنقضي معارا رفقة ميلان وخاض 30 مباراة سجل هدفين وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وسيرتدي فلورينزي القميص رقم 25 مع ميلان، وبحسب التقارير فأن الصفقة كلفت ميلان 3 ملايين يورو.

وقضى فلورينزي الموسم قبل الماضي معارا لصفوف باريس سان جيرمان، الذي قرر عدم ضمه بصورة نهائية بنهاية الموسم، ومتجها حينها إلى المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان في صفقة كلفته 60 مليون يورو.

ولعب فلورينزي مع الفريق الأول لروما منذ 2012 وحتى إعارته في صيف 2019 إلى فالنسيا.

وقضي موسما واحدا مع الفريق الإسباني ثم عاد إلى روما الذي قرر إعارته إلى باريس سان جيرمان.

ومن ثم انتقل لميلان الموسم الماضي.

وساهم فلورينزي العام الماضي في الفوز مع إيطاليا بلقب يورو 2020.

ويستهل ميلان حامل اللقب مهمة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي.

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