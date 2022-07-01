سواريس يكشف عن دور مختلف لمساعده الخامس في الأهلي.. وتفاصيل حديثه مع جوزيه

قدم ريكاردو سواريس المدير الفني الجديد للأهلي طاقمه المعاون بالكامل مع شرح لدور كل شخص منهم على حدى في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة.

وأعلن الأهلي قبل عدة أيام إتمامه التعاقد مع سواريس لعامين ليخلف بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للفريق.

وتحدث سواريس في المؤتمر الصحفي قائلا: " سعيد بتواجدي في بلدكم لتمثيل أكبر نادي في إفريقيا وأحد أكبر أندية العالم".

وأكمل "مساعدي سيكون ماوريسيو باش، وسيكون هو المسؤول عن تنظيم العمل والجزء البدني للاعبين".

وواصل " راؤول فاريا هو محلل الأداء الخاص بنا ومسؤول عن تحسين المهارات الفردية للاعبين".

وتابع المدرب البرتغالي "بيدرو جيماريش هو فسيولوجي مدرب مسؤول عن متابعة البيانات الخاصة الناتجة عن GPS ومسؤول عن تدريبات الوقاية من الإصابات".

واستفاض أكثر عن بيدرو جيماريش وقال: "جيماريش الفسيولوجي سيكون دوره بشكل أكثر تفصيلا المسؤول عن تحليل بيانات GPS وأي تقنية جديدة مستخدمة في كرة القدم، وعدد الكيلومترات التي يركضها كل لاعب".

وأردف "ولو لاعب ما يسير بشكل جيد كيف نحقق أقصى استفادة منه أو كيف نزيد كتلته العضلية، كل هذا لتقوية اللاعب بدنيا كي يصبح اللاعب كل مرة أفضل، كذلك دوره يظهر في الملعب والهدف كذلك تقليل الإصابات وأن يكون الجميع جاهزا طوال الوقت".

وتابع "باولو لوبو سيكون المسؤول عن كل شيء يخص حراسة المرمى، وعن رفع الكفاءة الفنية لهم".

وأكمل سواريس "لويس بيدرو سيكون محلل الأداء لمنافسينا ومسؤول عن مقاطع الفيديو التي توضح لنا كل شيء عن منافسينا.

ووجه سواريس الشكر للمدرب العام للأهلي سامي قمصان عقب توليه مهمة المدير الفني بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة عقب رحيل موسيماني وقال: " أشكر سامي قمصان على جهده مع الفريق في الفترة الماضية وسيكون له دورا كبيرا في الجهاز الفني وليس فقط التواصل والتوافق مع النادي ولكن بالاستفادة من خبراته الفنية والمعلومات التي لديه عن الفريق".

وشدد "أعرف مقدار المسؤولية لتدريب فريق مثل الأهلي ولدينا طموح كبير لتقديم أفضل شيء لصالح النادي، وسعيد بتواجدي هنا وتمثيل أكبر نادي في إفريقيا ومن الآن سنبدأ حقبة جديدة".

وواصل "نعتمد على دعم جماهير الأهلي ولا أحد فوق الأهلي والأهلي فوق الجميع، وأستطيع القول إن كل اللاعبين سيقدمون كل شيء من أجل الفوز، وكذلك نسعى لوجود شخصية فنية مميزة لنا في المباريات وهذا تحدي كبير بالنسبة لنا".

تفاصيل حديثه مع جوزيه

وكشف سواريس عن تفاصيل حديثه مع مدرب الأهلي التاريخي مانويل جوزيه وقال: "الأهلي معروف على مستوى العالم وقبل وصولي لمصر بالطبع سعيت لمعرفة معلومات أكبر عن النادي وبالطبع سألت من سبق له العمل هنا، نعم الوقت لم يكن كبيرا وقلقي الوحيد هو كان تفهمي للثقافة المصرية".

وأردف "حاولت معرفة الأشياء البسيطة عن الأهلي وفيما يخص البطولات وكل ما توج به النادي من قبل واتصلت بأسطورة برتغالية عمل سابقا في الأهلي وهو مانويل جوزيه الذي ساعدني بمعلومات كثيرة إيجابية عن النادي وعن طموحه، ومانويل جوزيه كان سعيدا بقدومي للأهلي".

وأكمل "الانطباعات الجيدة الأولى أعطتني فكرة كبيرة عن الأهلي وحجم النادي وأعرف أن المسؤولية كبيرة جدا وهدفنا الفوز بألقاب جديدة".

وواصل " بالتأكيد نريد لعب كرة قدم جيدة أهم شيء الفوز لكن مع كرة قدم جيدة".

وأتم "عملت مع الجهاز المعاون لي سابقا في البرتغال وأعرف شكل النادي قبل قدومي ولكن المعلومات ستكون أكبر وأفضل بعد قدومي والعمل، لو نحن أفضل نادي في إفريقيا فيجب أن نكون الأفضل.

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