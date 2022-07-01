تقرير سعودي: نونو سانتو مدربا لـ اتحاد جدة في الموسم المقبل

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

نونو سانتو - ولفرهامبتون

نجحت محاولات اتحاد جدة أخيرا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة "الجزيرة" السعودية.

وخسر الاتحاد لقب الموسم المنصرم من الدوري السعودي في الجولة الأخيرة بفارق نقطتين عن الهلال بطل المسابقة برصيد 67 نقطة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي توصلت إلى اتفاق مع نونو سانتو لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

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وأضافت أن الاتحاد تراجع عن تفعيل خيار التمديد لمدربه الروماني كوزمين كونترا عقب خسارة لقب الدوري.

إدارة الاتحاد حاولت التعاقد مع نون سانتو عقب رحيله عن توتنام الإنجليزي لكن المدرب البرتغالي رفض التدريب في المنطقة العربية.

التقارير أشارت إلى أن المحاولة نجحت أخيرا ووافق المدرب البرتغالي على خوض التجربة.

نونو سانتو البالغ من العمر 48 عاما بدأ مسيرته التدريبية عام 2012 مع رايو آفي البرتغالي.

ثم تولى تدريب فالنسيا الإسباني في 2014، وبورتو البرتغالي في 2016.

واستمر مع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي من 2017 وحتى 2021.

وكانت آخر محطة تدريبية له مع فريق توتنام الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يرحل بعد 10 مباريات من انطلاق الدوري الإنجليزي.

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