أونانا ينضم إلى إنتر

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

أندري أونانا الكاميرون أمم إفريقيا

أعلن إنتر تعاقده مع أندريه أونانا قادما من أياكس الهولندي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم أونانا إلى الفريق الإيطالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أياكس.

وكان أياكس أعلن مغادرة انفصاله عن حارسه الكاميروني أندريه أونانا أمس الخميس.

ورحل الدولي الكاميروني عن الفريق الهولندي بعد 7 سنوات قضاها بين جدرانه.

وقبل أيام، أعلن جوسيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ضم هنريك مخيتاريان لاعب روما وأندريه أونانا حارس إلى فريقه.

وقال ماروتا في تصريحات لراديو راي: "يمكنني أن أؤكد أننا تعاقدنا مع أندريه أونانا وهنريك مخيتاريان في صفقة انتقال حر".

وأضاف "أنهينا الصفقتين بنجاح".

وكان الحارس الكاميروني كان قد تم إيقافه لمدة 9 أشهر بسبب إيجابية عينة تحليله للمنشطات ولكنه عاد بعد انتهاء فترة إيقافه التي استمرت 9 شهور.

وشارك الحارس الكاميروني بقميص أياكس 83 مباراة، استقبلت شباكه 180 هدفا.

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