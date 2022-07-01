سوف يبقى هنا.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في 5 أعوام

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 17:35

كتب : أحمد أباظة

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

أعلن ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد نجمه المصري محمد صلاح، دون الكشف عن المدة، ليتأكد أخيرا استمرار هذه المسيرة الناجحة للمزيد من الأعوام، بعد أن كان عقده ينتهي في يونيو 2023.

بدأت الرحلة في يونيو 2017، حين انضم صلاح إلى صفوف ليفربول قادما من روما، ليسجل 44 هدفا بجميع المسابقات في موسمه الأول.

إنجاز تاريخي صنعه المصري بمجرد أن وطأت أقدامه أراضي الإنجليز، حيث سجل 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطما الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بنظام 20 فريقا.

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نال صلاح حذاءه الذهبي الأول من أصل ثلاثة، وفاز بجائزة لاعب العام الرسمية من الدوري وجائزة رابطة اللاعبين أيضا، وساعد الفريق على الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره أمام ريال مدريد عام 2018.

في الموسم التالي تلقى ليفربول خسارة واحدة في الدوري وجمع 97 نقطة، لم تكن كافية للتتويج، حيث خسر بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي، ولكنه توج بدوري أبطال أوروبا 2019 متغلبا على توتنام هوتسبر، حيث سجل صلاح الهدف الأول في النهائي من ركلة جزاء.

أما في الموسم الذي يليه، والذي شهد توقف النشاط بسبب جائحة "كوفيد-19"، حصد الفريق 99 نقطة وأنهى انتظارا دام 30 عاما، ليضع يده أخيرا على لقب الدوري، بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في الموسم ذاته.

الموسم التالي لم يكن وافر الحظ، حيث أنهى الفريق الدوري في المركز الثالث، ولكن صلاح سجل 31 هدفا في جميع المسابقات، ليساهم في إنقاذ ليفربول الذي كان على وشك عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم.

وأخيرا في الموسم الماضي، سجل صلاح 31 هدفا أيضا، ليساعد ليفربول في التتويج بثنائية الكؤوس المحلية "كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي"، ولكن للمرة الثانية خسر ليفربول الدوري بفارق نقطة وحيدة، وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا.

في هذا الموسم نال صلاح جائزة رابطة اللاعبين لأفضل لاعب في العام، بالإضافة إلى فوزه بالحذاء الذهبي مناصفة مع هيونج مين سون نجم توتنام، كما كان أكثر من صنع الأهداف في المسابقة.

واحتفل صلاح بعيد ميلاده الثلاثين في الشهر الماضي، وهو الآن يحتل المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول العريق.

بلغة الأرقام المجردة.. لعب صلاح 253 مباراة بالقميص الأحمر، سجل خلالها 156 هدفا وصنع 58، ليشارك إجمالا في 214 هدفا.

ومنذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي، كان الأكثر تسجيلا بـ 118 هدفا، والأكثر تسديدا بـ 302 مرة، والأكثر فوزا بالاستحواذ في الثلث الأخير بـ 151 مرة، والأكثر لمسا للكرة داخل منطقة جزاء الخصم بـ 1571 لمسة، والأكثر حصولا على الفرص الكبيرة بـ 183 فرصة.

الحكاية لم تصل إلى نهايتها بعد، فماذا سيكتب الملك المصري في الفصل القادم؟

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