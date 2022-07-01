مارسيليا يُفعل بند شراء جندوزي

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

ماتيو جندوزي

فعّل نادي مارسيليا الإيطالي بند شراء ماتيو جندوزي لاعب أرسنال الذي أعير للفريق الموسم الماضي.

وبحسب التقارير فإن أرسنال حصل على مبلغ 11 مليون يورو بعدما وافق مارسيليا على الشروط.

ووقع جندوزي عقدا مدته 3 أعوام مع مارسيليا ليمتد إلى يونيو 2025 بحسب سكاي.

أخبار متعلقة
سكاي: حسم مصير جندوزي.. اللاعب يحاول إقناع ساليبا بعدم العودة إلى أرسنال جندوزي عن لقطة زاها: كان علي فعل ذلك جندوزي عن انضمامه لمنتخب فرنسا: كنت نائما.. اعتقدت أن الأمر مزحة مؤتمر إيمري: على جندوزي قص شعره بسبب فيلايني.. وعلينا التحسن دفاعيا

وشارك جندوزي مع مارسيليا خلال الموسم المنصرم في 46 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 8 آخرين.

وكان مارسيليا أعلن في وقت سابق اليوم رحيل خورخي سامباولي عن قيادة الفريق في بداية الموسم الجديد.

وتعتبر هذه ثاني صفقات مارسيليا للموسم المقبل بعدما ضم يزاك توريه لاعب لوهافر الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وفاز مارسيليا بقيادة سامباولي بوصافة الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022.

اقرأ أيضا

مانشستر سيتي يضم حارس بيليفيلد الألماني.

إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط.

أزمة مفاجئة تعرقل انتقال مالاسيا إلى يونايتد

صلاح الرابع في اختيارات "ماركا" لأفضل 100 لاعب

جندوزي مارسيليا أرسنال
نرشح لكم
كلوب: ما قدمه صلاح من عمل الأساطير.. والأشياء الأفضل تستحق الانتظار أونانا ينضم إلى إنتر الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول سامباولي يرحل عن تدريب مارسيليا بطريقة مبتكرة.. ألفيش يروج لنفسه بحثا عن ناد جديد تقرير تركي: مد مهلة الزمالك لـ جالاتا سراي بشأن مستحقات مصطفى محمد الذي يقترب من الرحيل للعودة إلى الأضواء.. سكاي: سيتي جروب يستحوذ على باليرمو مانشستر سيتي يضم حارس بيليفيلد الألماني
أخر الأخبار
هيثم شعبان: نعاني من الغيابات قبل مواجهة الأهلي.. ووجود سواريس يعقد مهمتنا 8 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - انتظام عبد الغني.. ومشاركة ثلاثي الدفاع بصورة طبيعية 12 دقيقة | الكرة المصرية
كلوب: ما قدمه صلاح من عمل الأساطير.. والأشياء الأفضل تستحق الانتظار 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير تكشف راتب محمد صلاح مع ليفربول بعد التجديد 45 دقيقة | المحترفون
تقرير سعودي: نونو سانتو مدربا لـ اتحاد جدة في الموسم المقبل 53 دقيقة | الوطن العربي
أونانا ينضم إلى إنتر 57 دقيقة | ميركاتو
سوف يبقى هنا.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول في 5 أعوام ساعة | تقرير في الجول
مارسيليا يُفعل بند شراء جندوزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 2 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا