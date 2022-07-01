مارسيليا يُفعل بند شراء جندوزي

فعّل نادي مارسيليا الإيطالي بند شراء ماتيو جندوزي لاعب أرسنال الذي أعير للفريق الموسم الماضي.

وبحسب التقارير فإن أرسنال حصل على مبلغ 11 مليون يورو بعدما وافق مارسيليا على الشروط.

ووقع جندوزي عقدا مدته 3 أعوام مع مارسيليا ليمتد إلى يونيو 2025 بحسب سكاي.

Matteo Guendouzi est 𝗱𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 sur Mars 💙 L'option d'achat de @MatteoGuendouzi a été levée avec son accord par le club ✅ Notre milieu de terrain est officiellement olympien ✍️ pic.twitter.com/jWjQCH8vzN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

وشارك جندوزي مع مارسيليا خلال الموسم المنصرم في 46 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 8 آخرين.

وكان مارسيليا أعلن في وقت سابق اليوم رحيل خورخي سامباولي عن قيادة الفريق في بداية الموسم الجديد.

وتعتبر هذه ثاني صفقات مارسيليا للموسم المقبل بعدما ضم يزاك توريه لاعب لوهافر الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وفاز مارسيليا بقيادة سامباولي بوصافة الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022.

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