سلة - الأهلي يجدد عقده مع أوجستي

أعلن الأهلي تجديد عقد أوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة لموسميين إضافيين.

وأوضح خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالأهلي: "تمديد عقد أوجستي لمدة موسمين بخلاف الموسم الجديد، وذلك في ضوء النجاحات التي حققها الفريق تحت قيادته".

وأضاف "هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، لتوفير الاستقرار والأجواء اللازمة لاستمرار مسيرة البطولات من خلال توفير عقود طويلة مع المدربين الذين حققوا نجاحات ملموسة".

وأتم "أوجستي قدم موسما تاريخيا توج خلاله الفريق بكل البطولات التي شارك بها، وقد رحب بتمديد تعاقده مع النادي لفترة طويلة رغم تلقيه العديد من العروض، وذلك تقديرا للعلاقة المميزة التي تجمعه بمسئولي الأهلي وجماهير".

وكان أوجستي قد توج مع الفريق بدوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة، والبطولة العربية للأندية.

اقرأ أيضا

مانشستر سيتي يضم حارس بيليفيلد الألماني.

إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط.

أزمة مفاجئة تعرقل انتقال مالاسيا إلى يونايتد

صلاح الرابع في اختيارات "ماركا" لأفضل 100 لاعب