نونو جوميش: أؤمن بقدرة سواريش على النجاح مع الأهلي.. وأقول للجماهير اصبروا في البداية

يؤمن نونو جوميش أسطورة البرتغال ولاعب بنفيكا السابق ووكيل الأعمال الحالي على قدرة موكله ريكاردو سواريش على النجاح مع الأهلي.

وتحدث نونو جميش لصفحة الأهلي الرسمية قائلا: "إنه شرف لي التواجد في القاهرة مجددا وأكون سعيدا عندما أزور القاهرة لأنها مدينة جميلة والناس ترحب بي دائما وأشعر إنني في وطني وأقول مرحبا للمصريين".

وواصل "كنت أرغب في المجيء مع بنفيكا لكنني كنت مصابا وكنت حزينا جدا لعدم استطاعتي الحضور لكنني زرت الأهلي بعد وأنا سعيد أنني هنا الآن".

وعن سواريش قال: "أتمنى له كل التوفيق لأنه في المقام الأول شخص جيد ومدرب جيدا جدا وبالتأكيد سيعيش حلمه بتدريب الأهلي وسوف يتمتع بدعم كبير من الجماهير للتتويج بالبطولات".

وأردف "أعتقد انه شرف للمدربين البرتغاليين للتدريب في مصر لأنه لدينا تاريخ كبير هنا مثل مانويل جوزيه وهو كان أول مدرب لي في بوافيشتا ولكنه كان أول مدرب لي على المستوى الاحترافي وساعدني لأكون لاعبا أفضل، وفاز جوزيه بألقاب كثيرة هنا وهو بمثابة الملك لجماهير الأهلي".

وعن قدرة سواريش على النجاح في الأهلي قال: "بالتأكيد هو تحدي كبير له لكنني أؤمن بقدراته وأنه سينجح وسيصنع التاريخ مع الأهلي لأنه مدرب يريد الوصول للكمال ويعرف أن الأهلي أفضل ناد في القارة وسيتعامل مع الضغط ويبحث عن الفوز في كل مباراة ويعرف أن الهدف الرئيسي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا وبالطبع الفوز بالدوري المصري".

أما عن شعبية الأهلي قال جوميش: "إنه شيء لا يصدق أنا أشجع بنفيكا وهو الأكبر في البرتغال لكن مقارنته بالأهلي أو حتى مقارنة مصر بالبرتغال، البرتغال بلد مساحته صغير مقارنة بمصر وشعبية الأهلي أكبر بكثير من بنفيكا ولكن أيضا روح مشجعي الأهلي لا تصدق وهو شغوفون جدا بالنادي ويظهرون هذا الشغف في كل لحظة".

وشدد "أعتقد أنه شيء مهم أن يشعر المدرب بدعم الجمهور لأن أي ناد لا يساوي شيئا بدون مشجعيه".

ووجه لاعب منتخب البرتغال السابق رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "أقول لجماهير الأهلي ستحظون بوقت جيد في السنوات المقبلة أطالبكم بدعم المدرب لأن الأمر ليس سهلا وهناك الكثير من المباريات في الفترة المقبلة ولا يوجد وقت كثير لتعمل بشكل صحيح يوجد وقت فقط لتتعافى من المباريات".

وأتم "لذلك عمل المدرب سيكون صعبا إن أراد تطبيق أفكارا جديدة أو طرق عمل مختلفة لذلك أطالبكم بالصبر في البداية لأنني أؤمن بأن ريكادرو سيحقق أشياء عظيمة وأعتقد أنهم سيلاحظون الفارق خلال الأسابيع المقبلة".

وكان سواريش وقع على عقد يربطه بالأهلي لعامين خلفا لبيتسو موسيماني.

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