سامباولي يرحل عن تدريب مارسيليا

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

سامباولي

أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي رحيل مدربه خورخي سامبولي قبل بداية الموسم الجديد.

وغادر سامبولي قيادة الفريق الفرنسي ومتبقي موسما في عقده المستمر حتى صيف 2023.

ومن المقرر أن يجري المدرب الأرجنتيني مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء بحسب الموقع الرسمي.

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وكان سامبولي (62 عاما) تولى قيادة مارسيليا صيف 2021، وقاد الفريق في 66 مباراة بجميع المسابقات.

وفاز مارسيليا بقيادة سامباولي بوصافة الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022.

وبحسب "ليكيب الفرنسية" فإن رحيل سامباولي المفاجيء بسبب طموحات إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

ويرى خورخي سامباولي أن التعزيز من إدارة مارسيليا لا ترضي تطلعات فريق يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ما هي تعاقدات مارسيليا

وكانت أول صفقات مارسيليا هذا الصيف، ضم إيزاك توريه لاعب لوهافر الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وفعل مارسيليا بند شراء ماتيو جندوزي عقدا مدته 3 أعوام ليمتد إلى يونيو 2025.

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