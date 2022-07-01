غالي: سواريش سيقود الأهلي أمام بتروجيت.. عبد الحفيظ: لن نبدأ من الصفر

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي وشركة الكرة موعد بدء قيادة ريكاردو سواريش تدريب الفريق من على دكة البدلاء.

وعقد اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا لتقديم سواريش مديرا فنيا للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام غالي في المؤتمر الصحفي: "نثق فيه والإدارة كلها تدعمه وأتمنى أن يدعمه جمهور الأهلي جيدا، فهو يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه ولديه طموح كبير لتحقيق أفضل النتائج".

وأضاف "مدة التعاقد مع سواريش عامين مع إكمال الموسم الجاري أي تقريبا عامين ونصف وسيقود الفريق بداية من لقاء الغد ضد بتروجت في كأس مصر".

وتابع "كُلفت أنا وعمرو شاهين وأمير توفيق من محمود الخطيب بالبحث عن مدرب جديد للأهلي، واجتمعنا مع أكثر من مدرب من أكثر من جنسية حتى تم الاستقرار على أربعة من بينهم ريكاردو سواريش، وقبل كل ذلك كنا وضعنا معايير للمدرب الجديد وكلها انطبقت عليه".

وأكمل "سواريش لم يرهقنا في التفاوض بشأن الأمور المادية وكان مرن جدا، ويدرك حجم وقيمة الأهلي".

أتم "بعد ذلك اجتمعنا عبر "زووم" معه ثم قمنا باجتماع آخر في وجود الخطيب وتم الاستقرار عليه بعد ذلك".

فيما تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي على هامش الاجتماع وقال: "هذه صفحة جديدة في الأهلي ونحن هنا لا نبدأ من الصفر بل نستمر على العمل السابق وأتوجه بالشكر مجددا للجهاز الفني السابق بقيادة بيتسو موسيماني والذي توج ببطولات مع النادي".

وأضاف "أساس أي نجاح هو الانضباط والالتزام، وكل الجلسات السابقة بين الإدارة ولجنة التخطيط وسواريش كانت لوضع أسس العمل في الفترة المقبلة لخدمة الفريق والنجاح".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "أتمنى النجاح لإسعاد جماهير الأهلي".

اقرأ أيضا

مانشستر سيتي يضم حارس بيليفيلد الألماني.

إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة البحر المتوسط.

أزمة مفاجئة تعرقل انتقال مالاسيا إلى يونايتد

صلاح الرابع في اختيارات "ماركا" لأفضل 100 لاعب