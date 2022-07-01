غالي: سواريس سيقود الأهلي أمام بتروجيت.. عبد الحفيظ: لن نبدأ من الصفر

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 15:26

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي وشركة الكرة موعد بدء قيادة ريكاردو سواريس تدريب الفريق من على دكة البدلاء.

وعقد اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا لتقديم سواريس مديرا فنيا للأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام غالي في المؤتمر الصحفي: "نثق فيه والإدارة كلها تدعمه وأتمنى أن يدعمه جمهور الأهلي جيدا، فهو يدرك حجم المسؤولية الملقاة عليه ولديه طموح كبير لتحقيق أفضل النتائج".

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وأضاف "مدة التعاقد مع سواريس عامين مع إكمال الموسم الجاري أي تقريبا عامين ونصف وسيقود الفريق بداية من لقاء الغد ضد بتروجت في كأس مصر".

وتابع "كُلفت أنا وعمرو شاهين وأمير توفيق من محمود الخطيب بالبحث عن مدرب جديد للأهلي، واجتمعنا مع أكثر من مدرب من أكثر من جنسية حتى تم الاستقرار على أربعة من بينهم ريكاردو سواريس، وقبل كل ذلك كنا وضعنا معايير للمدرب الجديد وكلها انطبقت عليه".

وأكمل "سواريس لم يرهقنا في التفاوض بشأن الأمور المادية وكان مرن جدا، ويدرك حجم وقيمة الأهلي".

أتم "بعد ذلك اجتمعنا عبر "زووم" معه ثم قمنا باجتماع آخر في وجود الخطيب وتم الاستقرار عليه بعد ذلك".

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فيما تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي على هامش الاجتماع وقال: "هذه صفحة جديدة في الأهلي ونحن هنا لا نبدأ من الصفر بل نستمر على العمل السابق وأتوجه بالشكر مجددا للجهاز الفني السابق بقيادة بيتسو موسيماني والذي توج ببطولات مع النادي".

وأضاف "أساس أي نجاح هو الانضباط والالتزام، وكل الجلسات السابقة بين الإدارة ولجنة التخطيط وسواريس كانت لوضع أسس العمل في الفترة المقبلة لخدمة الفريق والنجاح".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "أتمنى النجاح لإسعاد جماهير الأهلي".

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