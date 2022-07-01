سواريش: لعب مباراة كل 3 أيام سيكون مؤثرا علينا ولكن.. ومن لا يتحمل الضغط ليس مدربا

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس - المدير الفني لفريق الأهلي

قال ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي إن لعب مباراة كل ثلاثة أيام سيكون له تأثيره على الفريق ولكنه وعد جماهير ناديه باللعب بأفضل شكل ممكن والتحسن أكثر في المستقبل.

وتحدث سواريش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة لتقديمه رسميا بعد التعاقد معه لعامين قائلا: "تلاحم المواسم؟ هذا سؤال مهم، هدفنا الأساسي أن نفوز ولكن كما قلت مع الفوز يجب أن نلعب جيدا وشرحت لإدارة النادي أن هناك بعض الأشياء نريد إضافتها للفريق للعب كرة قدم على مستوى عال".

وواصل "نحتاج لوجود أفكار لإيصالها للاعبين، لأنه كي نلعب جيدا يجب أن يكون التدريب مستقرا لأستطيع العمل مع اللاعبين، لكننا في الأهلي ومطالبين بالفوز وحجم النادي الأهلي يفرض علينا ضرورة الفوز، الالتزام الأساسي لنا هو الفوز".

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وشدد "وبالتأكيد مستقبلا سنلعب بشكل أفضل عما سنبدأ به، ونحتاج وجود شخصية مميزة للفريق لخوض كل مباراة من أجل الفوز، ولو هناك وقت أكثر للتدريبات بالتأكيد التطور سيكون أسرع".

وتابع المدرب البرتغالي حديثه "منذ أول لحظة في مفاوضاتي مع الأهلي بدأنا تحليل مباريات الفريق ونضطلع عليه حتى مع عدم معرفتنا إن كان سيقع علينا الاختيار أم على مدرب آخر، وقمنا بتحليل أربع مباريات".

وأكمل "وما أستطيع قوله هو امتلاك الأهلي للاعبين جيدين ورأيت تشابها كبيرا بين اللاعب البرتغالي والمصري، على المستوى الفني فاللاعبين في مصر متطورين جدا وأذكياء ويفهمون مجريات المباراة ويستطيعون التفكير".

وواصل "رأيت أننا يجب أن نضيف بعضا من الالتزام وأن نكون منظمين أكثر في المباريات، ولكن شعرت أن الفريق مع مجريات المباراة يقل تركيزه، وأحد أسباب قدومي إلى هنا أن هناك لاعبين على مستوى عال نستطيع تطويرهم كذلك".

وعن ضغط جمهور الأهلي للفوز دائما قال: "المدرب الذي لا يعرف كيف يلعب مع وجود الضغط لا يستطيع أن يكون مدربا".

وشدد سواريش "نعرف أن هناك ضغط بالتأكيد للعمل في أكبر نادي في إفريقيا ونحن هنا للفوز في كل المباريات، وأنا جاهز للضغط وهذا جزء من العمل".

وعن طموحه مع الفريق أوضح "طموحنا هو اللعب أفضل من الخصم، ولكن لأننا نلعب مباراة كل 3 أيام بالتأكيد هذا سيكون مؤثرا ولكن هدفنا أن الجمهور يسعد برؤية الأهلي وهو يلعب وأيضا نعلم جيدا أن الفوز هام لنا ولهم".

وأتم سواريش حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: "جماهيرنا تعتبر عاشقة وداعمة دائما للأهلي وما يحزنني هو عدم قدرتهم على الحضور لدعم الفريق من الملعب بالنظر لعدد الحضور، ولكن نعدكم أن نقدم ما تحبونه وقريبا تملئون الملعب مجددا وهدفنا أن نسعدكم".

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