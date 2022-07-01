بطريقة مبتكرة.. ألفيش يروج لنفسه بحثا عن ناد جديد

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

داني ألفيش - برشلونة

يبحث البرازيلي داني ألفيش عن ناد جديد للانضمام إليه بعد نهاية عقده في فترته الثانية مع الفريق.

وسوّق ألفيش لنفسه بطريقة مبتكرة على "إنستجرام" بعدما أصبح لاعبا حرا دون فريق.

وكتب البرازيلي: "إنه اليوم الأخير في عقدي مع برشلونة، ولم أوقع مع فريق جديد حتى الآن، لذا دعوني اقوم بتسويق نفسي لأنني كبير في السن وفقدت فرصتي في السوق".

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وأضاف "في الفيديو الذي أمامكم سترون رجلًا عجوزًا يفعل بعض الأشياء بطريقة مختلفة ودائمًا مرفوع الرأس".

وتابع"بعيدًا عن المزاح، أنا لاعب حر الآن ودون وفريق، اسمي داني ألفيش، برازيلي ومعروف باسم "المجنون الجيد"،عمري 39 سنة وأعتبر أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ كرة القدم بـ43 بطولة".

وأتم "وسألعب حتى الخمسين من عمري".

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ألفيش (39 عامًا) انضم إلى برشلونة في يناير الماضي بعقد لمدة نصف موسم.

وخاض ألفيش 16 مباراة مع برشلونة في فترته الثانية مع البلاوجرانا، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق لـ ألفيش اللعب لـ برشلونة بين 2008 و2016، وفاز معه بـ 25 بطولة في فترته الذهبية.

وخاض ألفيش إجمالًا 407 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 104 آخرين.

كما لعب ألفيش لـ باهيا في البرازيل، ثم إشبيلية، ولعب لـ يوفنتوس بعد رحيله عن برشلونة، ثم باريس سان جيرمان، وكانت آخر محطاته قبل العودة لـ برشلونة فريق ساوباولو البرازيلي.

ويمتلك ألفيش 124 مباراة دولية مع البرازيل وهو قائد المنتخب الأول حاليًا.

ويسعى ألفيش لمواصلة مسيرته للمشاركة في كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري.

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