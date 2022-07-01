للعودة إلى الأضواء.. سكاي: سيتي جروب يستحوذ على باليرمو

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

باليرمو

استحوذت مجموعة سيتي جروب المالكة لنادي مانشستر سيتي على نادي باليرمو الإيطالي بحسب "سكاي" الإيطالية.

ويعتبر باليرمو أول نادي إيطالي يمتلكة سيتي جروب بعد السيطرة على نادي ملبورن سيتية الأسترالي ونيويورك سيتي الأمريكي وجيرونا الإسباني وتروي ويوكوهاما مارينوس الياباني ونادي لوميل البلجيكي ونادي مومباي سيتي الهندي.

باليرمو صعد مؤخرا إلى دوري الدرجة الثانية بعدما اضطر للبدء من جديد بعد إعلان إفلاسه عام 2019.

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نجاح استثماري

مانشستر سيتي هو الابن البكر لـ "سيتي جروب" الإماراتي منذ الاستحواذ عام 2013، ومنذ اللحظة الأولى تحركت الإدارة لضم عدد من اللاعبين المميزين مثل وسيرجيو أجويرو من أتلتيكو مدريد، وديفيد سيلفا من فالنسيا، وكارلوس تيفيز من مانشستر يونايتد، وكيفن دي بروين من فولفسبورج.

وتواصلت نجاحات المجموعة المالكة للنادي، حيث توج النادي الإنجليزي تحت إدارتها بـ 7 ألقاب محلية.

وأثبتت "سيتي جروب" نجاحها من جديد بعدما عاد نادي جيرونا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بعدما فاز على تينيريفي في تصفيات الصعود والهبوط الموسم المنقضي.

جيرونا لعب في الدوري الممتاز بين 2017 و2019، ومع هبوطه كان قريبًا من العودة لدوري الكبار في الموسمين الماضيين، لكنه خسر في ملحق الصعود بالمرتين.

نحو العودة إلى دوري الأضواء

باليرمو يعتبر واحدا من أعرق أندية إيطاليا ومن أقدم ستة أندية في الدوري الإيطالي بمختلف فئاته.

عام 2019 هبط باليرمو -كان حينها في الدرجة الثانية- إلى دوري الدرجة الثالثة بسبب إدارة حساباته بصورة عشوائية بين عامي 2015 و 2018.

ومع نهاية الموسم المنقضي، عاد باليرمو بعد محاولات مضنية إلى دوري الدرجة الثانية بعدما نجح في الفوز على بادوفا في تصفيات الصعود والهبوط.

ومع الاستحواذ الوشيك من "سيتي جروب" يأمل باليرمو للعودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد أخر وجود له موسم 1985-1986.

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