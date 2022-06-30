كرة يد - بعد يومين من اعتزاله.. هتلر يجدد لـ الزمالك لموسم واحد

الخميس، 30 يونيو 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

محمد رمضان هتلر - لاعب يد الزمالك

بعد يومين من اعتزاله، أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد محمد رمضان هتلر لاعب دائرة الزمالك لكرة اليد لمدة موسم بعد إقناع بالعدول عن قراره.

وأعلن "هتلر" اعتزاله منذ يومين برسالة عبر حسابه الشخصي. (طالع التفاصيل)

ونجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في إقناع اللاعب محمد رمضان هتلر بالعدول عن قرار اعتزاله وتجديد عقده لمدة موسم.

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وجدد هتلر عقده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويعد محمد رمضان هتلر هو القائد الثاني للفريق بعد النجم أحمد الأحمر، كما يعتبر من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك منذ انضمامه له من قطاع الناشئين.. حيث حصد مع الفريق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وتوج هتلر مع الزمالك بنحو 27 بطولة، منها 7 ألقاب دوري مصري، 3 ألقاب كأس مصر، 3 كأس سوبر مصري، 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا، 4 ألقاب كأس كؤوس إفريقيا، 5 سوبر إفريقي ولقب سوبر دوري المحترفين.

ويأتي تجديد التعاقد مع محمد رمضان هتلر في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كل الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي.

ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى مصر في الـ17 من شهر يوليو المقبل.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي.

وتوج سبورتنج الموسم المنقضي بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

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