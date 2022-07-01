جدول البعثة المصرية في سادس أيام دورة البحر المتوسط.. اليد ورفع الأثقال والفروسية

تقام اليوم الجمعة الأول من شهر يوليو 2022، سادس أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك مصر اليوم في البطولة بسبع ألعاب في سادس أيام البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى 5 يوليو الجاري.

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملا ليوم الجمعة الأول من يوليو:

كرة طائرة فريق سيدات تحديد المراكز 5 لـ8 (10 ونصف صباحا)

كرة يد فريق رجال.. مصر وسلوفينيا (الثالثة والربع مساء)

فروسية- نهائي.. (الرابعة عصرا)

رفع أثقال- نهائي.. (السادسة مساء)

ألعاب القوى- نهائي مطرقة.. (السابعة مساء)

ألعاب القوى- نهائي وثب عالي (السابعة والخمس دقائق مساء)

ألعاب القوى- نهائي وثب طويل.. (السابعة والثلث مساء)

كرة طائرة فريق رجال.. تحديد مراكز 5 لـ8 (الثامنة مساء)

الملاكمة – نهائي.. (الثامنة والنصف مساء)

كرة سلة فريق سيدات (التاسعة مساء)

كرة سلة فريق رجال (العاشرة مساء)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.