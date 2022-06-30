سواريس: الضغط الجماهيري سبب نجاح الأهلي.. وما يقلقني هو لعب مباراة كل 3 أيام

تحدث ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد عن طبيعة اللاعب المصري والضغوط الجماهيرية في القلعة الحمراء ومسألة ضغط جدول المباريات.

وقال سواريس في ثالث أجزاء حواره مع صفحة الأهلي الرسمية: "اللاعب المصري يعتبر من اللاعبين الموهوبين الذين يأخذون قرارات جيدة أثناء المباراة".

وأضاف "واضح أن أمامه طريق من أجل التحسن في الأجزاء التكتيكية والبرتغال مرت بهذه المرحلة وهي التحسن التكتيكي ولكن في القريب العاجل سيكون هناك طريق واضح وتطور جيد للاعب المصري".

وعن مواجهة الضغط الجماهيري قال سواريس: "الضغط بشكل عام يلعب دورا في تحسين الجانب البشري، فهو يساعد في كرة القدم من أجل الفوز، كذلك الضغط الجماهيري مهم وهو أحد الأسباب التي جعلت الأهلي ناديا كبيرا يحقق الألقاب".

وأوضح "نحن كذلك لابد أن نكون جاهزين للتعايش مع هذه الضغوط الجماهيرية، الجماهير دائما تسعى للفوز ونحن كذلك".

وعن مشاهدته للفريق قبل تدريبه قال المدرب البرتغالي: "شاهدنا آخر 3 مباريات للفريق وحللناها على المستوى الجماعي والفردي. كان من الواضح أن الفريق يتمتع بعناصر جيدة جدا تملك الكفاءة الفردية وتؤدي بشكل جيد في الملعب".

وأضاف "هدفنا هو المزيد من العمل الجماعي للفريق ولابد أن نبحر جميعا في نفس الاتجاه".

وعن ضغط جدول المباريات قال سواريس: "نحن نعلم أن الفريق سوف يلعب كل 3 أيام وهذا يعتبر وقتا قصيرا للغاية من أجل وضع الخطط اللازمة للتحسين. الوقت يكفي لمباراة ثم استشفاء ثم يوم للاستعداد ثم مباراة أخرى".

وأضاف "علينا أن نعرف جيدا كيف يعمل النادي داخليا وكيف نستطيع استغلال كل هذا من أجل تحقيق الفوز. النادي الأهلي يدخل كل مبارياته بهدف الفوز، وهذا هو هدفنا أيضا".

سواريس: جوزيه أخبرني بكل شيء.. وكثافة المباريات لن تسمح بإجراء تعديل كبير في الأداء

وأوضح "في المباريات الأولى من الطبيعي أن تظهر آثار الجهد البدني على اللاعبين، ولكن هدفنا المستقبلي هو تكوين فريق قوي يمتلك الكرة في ملعب الخصم ويتحكم في مجريات المباراة، ولكن هذا لن يكون في القريب بل سيتم خطوة تلو الأخرى".

واختتم المدرب "الضغط جزء من عمل المدرب، وهو لن يضعفني أو يقلص إمكانياتي، بل سيكون حافزا لي من أجل الأفضل، وبالتالي هو لا يقلقني. ما يقلقني حقا هو اللعب كل 3 أيام. الوقت لن يكفي لتدريب اللاعبين على كل الأفكار اللازمة، ولكن الهدف من المباريات يظل الفوز وحصد الألقاب".

ووصل سواريس أمس الأربعاء إلى القاهرة وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد خلال جلسة مطولة.

وذلك من أجل توقيع عقود بشكل رسمي تمهيدا لبدء مهام عمله 1 يوليو، بالتزامن مع تولي شركة الكرة مسؤولية إدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

ويأتي البرتغالي سواريس لتعويض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي انفصل عن الأهلي قبل حوالي 3 أسابيع.

وقاد سامي قمصان المهمة في الفترة الماضية بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد.

ووقع سواريس على عقد يستمر لموسمين كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

ويستمر سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة.

ويتواجد 5 مساعدين برتغاليين رفقة سواريس، مع رحيل ميشيل يانكون عن تدريب حراسة مرمى الأهلي بعد تواجده في الجهازين الفنيين لـ ريني فايلر وبيتسو موسيماني.