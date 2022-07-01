توليسو يعود إلى ليون

أعلن نادي أوليمبيك ليون عودة المهاجم الفرنسي كورينتين توليسو إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

كورنتين توليسو النادي : بايرن ميونيخ أولمبيك ليون

وانضم توليسو إلى ليون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ.

توليسو انضم إلى العملاق البافاري في صيف 2017 قادما من أولمبيك ليون.

وارتدى الفرنسي قميص بايرن في 118 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع 15.

وحقق توليسو 14 لقبا خلال 5 مواسم.

توليسو (27 عاما) يعتبر من أبناء ليون، وتدرج في صفوفه حتى وصل للفريق الأول عام 2014.

وخاض توليسو خلال الأربع السنوات التي قضاهم مع ليون 160 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا.

المحاربين القدامى

يتبع أولمبيك ليون منذ فترة نهج إعادة لاعيبه السابقين، بدأ الأمر عندما أعاد تانجي ندومبيلي من توتنام في يناير.

قبل أن يستعيد أليكسندر لاكازيت هذا الصيف بعد نهاية عقده مع أرسنال.

طالع أيضا:

سواريس: الضغط الجماهيري سبب نجاح الأهلي

"روما سيضم رونالدو 7 يوليو"

لاعب يد الزمالك يجدد تعاقده بعد يومين من اعتزاله