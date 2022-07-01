تعرف على مباريات الجمعة 1-7-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة وحيدة في كأس مصر
الجمعة، 01 يوليه 2022 - 10:56
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة الموافق الأول من يوليو مباراة وحيدة في كأس مصر.
ويستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر الحالي موسم 2021-2022.
ومن المقرر أن تكون المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورت على استاد المقاولون العرب.
وفاز المقاولون العرب بالمسابقة ثلاث مرات في تاريخه (1990 - 1995 - 2004)، فيما لم يفز الجونة بالكأس من قبل.
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