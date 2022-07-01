تعرف على مباريات الجمعة 1-7-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة وحيدة في كأس مصر

يشهد اليوم الجمعة الموافق الأول من يوليو مباراة وحيدة في كأس مصر.

تعرف على مباراة اليوم من هنا.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر الحالي موسم 2021-2022.

ومن المقرر أن تكون المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورت على استاد المقاولون العرب.

وفاز المقاولون العرب بالمسابقة ثلاث مرات في تاريخه (1990 - 1995 - 2004)، فيما لم يفز الجونة بالكأس من قبل.

تعرف على جدول البعثة المصرية في سادس أيام دورة البحر المتوسط.

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