تعرف على مباريات الجمعة 1-7-2022 والقنوات الناقلة.. مباراة وحيدة في كأس مصر

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

محمد حمدي زكي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون العرب في الأهلي

يشهد اليوم الجمعة الموافق الأول من يوليو مباراة وحيدة في كأس مصر.

تعرف على مباراة اليوم من هنا.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس مصر الحالي موسم 2021-2022.

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ومن المقرر أن تكون المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة أون تايم سبورت على استاد المقاولون العرب.

وفاز المقاولون العرب بالمسابقة ثلاث مرات في تاريخه (1990 - 1995 - 2004)، فيما لم يفز الجونة بالكأس من قبل.

تعرف على جدول البعثة المصرية في سادس أيام دورة البحر المتوسط.

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