بعد 6 مواسم.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل فرساليكو

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني رحيل شيمي فرساليكو بنهاية تعاقده لينهي مسيرة استمرت 6 سنوات.

سيمي فرساليكو النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وانضم الظهير الأيمن الكرواتي قادما من ساسولو الإيطالي في 2016 وخاض 100 مباراة رسمية بقميص الروخيبلانكوس.

وتوج الكرواتي بلقب الدوري الإسباني 2020-2021 ولقب الدوري الأوروبي 2018.

وجاءت مباريات فرساليكو الـ 100 بقميص أتليتكو مدريد بواقع 70 مباراة في الدوري الإسباني و12 في الكأس و4 في الدوري الأوروبي ومباراة في كأس السوبر الإسباني وسجل 3 أهداف.

الظهير البالغ 30 عاما أعير موسم 2018-19 لصفوف إنتر واكتفى بالمشاركة في 13 مباراة فقط.

وبحسب تقرير سابق لصحيفة ماركا الإسبانية فأن الكرواتي سينضم لصفوف أولمبياكوس اليوناني بعقد لمدة موسمين.

فرساليكو بدأ مسيرته بقميص دينامو زغرب الكرواتي ومنه انتقل لصفوف جنوى الإيطالي.

وفي 2014 انتقل لساسولو مقابل 3.5 مليون يورو ليصبح من أعمدة الفريق الأساسية قبل الانتقال للتجربة الإسبانية.

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