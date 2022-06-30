بداية الحقبة الجديدة؟ باريس سان جيرمان يضم فيتينا

أعلن نادي باريس سان جيرمان فيتور فيريرا "فيتينا" من بورتو البرتغالي حتى 2027.

وبحسب بيان بورتو البرتغالي فأن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا وقع عقدا بقيمة 41.5 مليون يورو.

لتصبح هذه أول صفقة لباريس سان جيرمان تحت قيادة لويس كامبون المدير الرياضي الجديد هذا الصيف.

فيتينها (22 عاما) شارك مع بورتو في 47 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان البرتغالي قد عاد إلى بورتو الموسم الماضي بعدما قضى موسما معارا إلى وولفز الإنجليزي.

وقال فيتينا لموقع باريس سان جيرمان الرسمي: "لا أحب التحدث عن نفسي كثيرا، أفضل أن يراني الناس ألعب ثم يشكلون رأيهم بي، أحب اللعبة الجميلة، وألعب خصيصًا لزملائي في الفريق، وأريد دائمًا أن أقدم أفضل ما في نفسي لمساعدة الفريق قدر الإمكان. أنا أميل للهجوم، أحب أن أخلق الفرق، وأربط بين سطور الفريق".

وأضاف "إنه تحد كبير للغاية أمامي، ولا أطيق الانتظار لبدء ذلك. الدوري الفرنسي بطولة قوية، تسير بسرعة والفرق قوية وصلبة. سأحاول أن ألعب كرة القدم التي أعرفها، وأساعد الفريق قدر الإمكان على تحقيق أهدافه".

وأعلن باريس سان جيرمان منذ فترة تفعيل بند شراء نونو مينديش من سبورتنج لشبونة بشكل نهائي بعدما قضى الموسم الماضي معارا.

بداية حقبة جديدة

وفقا للعديد من التقارير الصحفية أبرزهم من شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن ذلك التعيين هو بداية حقبة جديدة في النادي الباريسي.

بدأت الحقبة بمغادرة المدير الرياضي ليوناردو وازدياد رحيل المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو.

واقترب سان جيرمان في الوقت ذاته من التعاقد مع المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

هذا بالإضافة لنية النادي الفرنسي في بيع العديد من لاعبيه مثل ماورو إيكاردي وإدريسا جانا جاي ودانيلو بيريرا وكيلور نافاس وجوليان دراكسلر.

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