الصفقة الأولى.. لاتسيو يضم ماتيو كانشاليري من فيرونا

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي ضم ماتيو كانشاليري قادما من صفوف هيلاس فيرونا على سبيل الإعارة.

وأصبح الإيطالي الشاب البالغ 20 عاما أولى صفقات النسور في صيف 2022 للموسم الجديد.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن اللاعب سينضم بشكل إجباري لنسور العاصمة الإيطالية بدءا من الموسم المقبل مقابل 7 ملايين يورو بالإضافة للحوافز.

الجناح الإيطالي الشاب كان قريبا من الانتقال لساسولو لكن لاتسيو رفض عرضه.

وبحسب التقارير فأن اللاعب كان يريد العودة مرة أخرى إلى مدينة روما خاصة أنه أحد خريجي نادي روما وكذلك للعمل مع ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

كانشاليري سجل هدفين وصنع 1 في 14 مباراة بقميص فيرونا في الموسم المنصرم.

وخاض أول مباراة دولية له بقميص إيطاليا في التعادل ضد ألمانيا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويستطيع الإيطالي الشاب شغل كل المراكز الهجومية سواء مهاجم أو جناح أيمن أو أيسر.

طالع أيضا:

سواريس: الضغط الجماهيري سبب نجاح الأهلي

"روما سيضم رونالدو 7 يوليو"

لاعب يد الزمالك يجدد تعاقده بعد يومين من اعتزاله

خاص - موليكا ينضم إلى بيرنلي