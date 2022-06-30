دورة البحر المتوسط - محمد مجدي يحصد برونزية دفع الجلة

حقق محمد مجدي الميدالية البرونزية في منافسات دفع الجلة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بمدينة وهران الجزائرية.

وحل مجدي خلف بطلي صريبا اللذان حصدا المركزين الأول والثاني.

وحقق مجدي نتيجة 20.35 خلف الثنائي الصربي.

وتعد تلك الميدالية البرونزية الخامسة عشر لمصر.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 27 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب - 6 فضة - 15 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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