دورة البحر المتوسط - برونزيتان لـ مصر في الملاكمة

حصد الملاكم المصري عمر السيد برونزية الملاكمة في وزن 69 كليوجراما.

وخسر عمر السيد من ستيفان سافكوفيتش بطل مونتينجرو بنتيجة 3-0 ليكتفي بالميدالية البرونزية.

وكانت يمنى عياد قد حصدت البرونزية أيضا في وزن 54 كجم سيدات بعدما خسرت من بطلة تركيا بنتيجة 3-0.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 26 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب - 6 فضة - 14 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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