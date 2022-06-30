"وصلت رحلتنا إلى النهاية".. الاتفاق السعودي يعلن رحيل رايس مبولحي

الخميس، 30 يونيو 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

رايس مبولحي - الجزائر

انتهت رحلة الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي مع نادي الاتفاق وفقا لما أعلن النادي السعودي.

وانتهى عقد مبولحي مع الاتفاق بنهاية الموسم المنقضي من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب الاتفاق عبر موقعه الرسمي: "وصلت رحلتنا إلى النهاية.. شكرا على مشوارك المميز وإخلاصك وقتاليتك.. شكرا يابن الجزائر".

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وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد ذكرت أن الاتفاق خطط لرحيل مبولحي ودخل في مفاوضات مع عدد من حراس المرمى العرب لتعويض رحيله.

وضمن الاتفاق الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، البقاء ضمن أندية دوري المحترفين السعودي بعدما حصد المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

مبولحي انضم لصفوف الاتفاق في يناير 2018 وشارك خلال 111 مباراة واستقبلت شباكه 157 هدفا وحافظ على نظافة شباكه خلال 28 مباراة.

وعلى المستوى الدولي خاض مبولحي 89 مباراة وحافظ على شباكه خلال 38 لقاء وتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

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