دورة البحر المتوسط - عمر عصر يحصد فضية تنس الطاولة

حصد عمر عصر الميدالية الفضية في منافسات تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة بمدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو.

وجاءت نتيجة المباراة أمام ألفارو مارتينيز بطل إسبانيا بنتيجة 4 أشواط مقابل 2.

وفاز عمر عصر بالشوط الأول بنتيجة 11-6 لكنه خسر الشوطين الثاني والثالث 11-8 و11-9، وعاد في الشوط الرابع لفرض التعادل بعد الفوز 11-6 مجددا.

في الشوط الخامس خسر عمر بنتيجة 10-12، ثم السادس بنتيجة 11-4، ليخسر فرصة الفوز بالميدالية الذهبية.

وتعد تلك الميدالية الثانية لبطل مصر وإفريقيا في تنس الطاولة بعدما حصد ذهبية فردي رجال في 2013 بمدينة ميرسين التركية.

وتفوق عمر عصر في نصف نهائي البطولة على نياجول ستويانوف بنتيجة 4 أشواط لـ 3.

وتفوق عمر في الشوطين الأول والثاني بنتيجتي 11-9 و11-8، وخسر الشوط الثالث بنتيجة 9-11.

عاد عمر عصر للتفوق في الشوط الرابع بنتيجة 11-8، لكنه خسر الشوطين الخامس والسادس 11-6 و11-7، ثم حسم الانتصار بنتيجة 12-10 في الشوط الفاصل.

وتغلب عصر على باستيان ريمبيرت بطل فرنسا في ربع نهائي البطولة.

ونجح عصر في حسم تأهله بالفوز على بطل فرنسا بأربعة أشواط مقابل شوطين.

وتأخر البطل المصري في النتيجة بشوط دون مقابل بـ 7-11، قبل أن يتقدم بثلاثة أشواط متتالية 11-6 و13-11 و11-8.

وقلص باستيان النتيجة بالفوز في الشوط الخامس بنتيجة 12-10، قبل أن يحسم عصر تأهله بالفوز في الشوط السادس بنتيجة 11-4.

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وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 24 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 6 فضة - 13 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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