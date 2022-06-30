كرة يد – الكويت الكويتي بطلا لـ آسيا.. ويحجز مقعدا في مونديال الأندية

الخميس، 30 يونيو 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

الكويت الكويتي

توج الكويت الكويتي بلقب البطولة الآسيوية لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وفاز نادي الكويت على منافسه النجمة اللبناني بنتيجة 28-23 خلال المباراة النهائية للمسابقة.

فيما حصد نادي القادسية الكويتي المركز الثالث عقب فوزه على العربي القطري بنتيجة 28_27.

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وكان الأهلي المصري قد صعد ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

وبذلك تأكد صعود 7 أندية بشكل رسمي إلى منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة اليد قد أعلن مشاركة كل من مضر والخليج لتمثيل السعودية منظم البطولة في النسخة المقبلة.

وتأتي الفرق المتأهلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل لقب النسخة الأخيرة)

- الأهلي المصري (بطل السوبر الإفريقي)

- برشلونة الإسباني (بطل أوروبا)

- تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)

- مضر (ممثل السعودية)

- الخليج (ممثل السعودية)

- الكويت (بطل آسيا)

ويتبقى 3 مقاعد لكل من:

- بطل أمريكا الشمالية (يتحدد في أغسطس)

- بطل أوقيانوسيا

- بطل كأس العرب (يتحدد 4 سبتمبر)

وكشف الاتحاد العربي لكرة اليد في وقت سابق حصوله على موافقة الاتحاد الدولي بمشاركة بطل النسخة المقبلة من كأس العرب في كأس العالم للأندية.

وتقام منافسات كأس العرب في الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبلين.

الكويت الكويتي كأس العالم لكرة اليد
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