أبو ظبي الرياضية تفوز بحقوق الدوري الإيطالي لمدة 3 سنوات

الخميس، 30 يونيو 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

أبو ظبي الرياضية

فازت شبكة أبو ظبي الرياضية بحقوق الدوري الإيطالي لمدة 3 مواسم متفوقة على شبكة بي إن سبورتس.

وأذيعت مباريات الدوري الإيطالي الموسم المنقضي على مستوى الوطن العربي عبر الحساب الرسمي للمسابقة على "يوتيوب".

وقال لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي في المؤتمر الصحفي بنهاية الاجتماع والذي نقلته وكالة الإعلام الإيطالية "أنسا": "حصلت أبو ظبي للإعلام على حقوق البث التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى للسنوات الثلاث المقبلة".

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وأردف "لم يكن هناك توترات، بعد فترة طويلة قررت بي إن سبورتس الدخول في المفاوضات التي كانت جارية مع أبو ظبي من خلال اقتراح عرض جديد ولكن كانت هناك شكوك حوا إلزام نفسها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات في هذا المجال ".

وأضاف "أيدّ 16 ناديا شبكة أبو ظبي الرياضية (امتنع فيورنتينا ونابولي عن التصويت، صوتت روما وتورينو ضده)".

وأوضح التفاصيل المالية: "ستضمن أبو ظبي للإعلام 23 و25 و31 مليون دولار على التوالي في فترة الثلاث سنوات ولكن يمكنك الصعود بناءً على الأداء وهناك تقديرات أخرى يمكن أن يضاف لدينا 20 مليونا أخرى".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة تجمع ميلان وأودينيزي في 13 أغسطس المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وحصلت أبو ظبي الرياضية على حقوق كأس إيطاليا بدءا من نصف النهائي الموسم الماضي.

وكانت بي إن سبورتس (الجزيرة سابقا) قد تولت كافة حقوق الدوري الإيطالي لما يقارب 20 في الشرق الأوسط.

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، فيما فاز إنتر بلقبي الكأس والسوبر المحلي.

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