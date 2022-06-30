برونو عن رحيل رونالدو: لا أعتقد أن النادي على استعداد لخسارة لاعب بقيمته

لا يعتقد برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أن مواطنه كريستيانو رونالدو سيرحل عن صفوف الشياطين الحُمر في الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث برونو لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "نحن الآن في إجازة ولا أحد يزعج الأصدقاء خلالها، أتمنى مقابلته في الرابع من شهر يوليو المقبل في المران، لا أتوقع أكثر من ذلك".

واستدرك "لكن كل واحد يعتني بمستقبله، ولكنني لا أؤمن أن النادي على استعداد بخسارة لاعب بقيمة رونالدو".

وعن رغبة ناديه والفريق الذي نشأ فيه رونالدو كذلك سبورتنج لشبونة في استعادة كريستيانو قال برونو: "ستكون لحظة رائعة بالتأكيد".

وواصل "أود أن يحدث ذلك، رونالدو لديه طموح لمواصلة اللعب لسنوات عديدة وسنرى ماذا سيقرر عندما ينتهي تعاقده مع يونايتد، لكن سيكون الطموح والحلم هو رؤية رونالدو يلعب مع سبورتنج".

وعن المرحلة الجديدة في يونايتد تحت إمرة المدرب الجديد إريك تين هاج قال: "أنا مستعد لما سيأتي وسأبدأ المران يوم الإثنين المقبل".

وأتم برونو حديثه "الهدف في ناد كهذا هو تقديم أفضل أداء مما كان عليه الحال في السنوات السابقة، لقد حدث تغيير وعلينا أن نقوم بعمل أفضل وأن نفوز في المسابقات التي نشارك فيها، في السنوات الماضية لم يحدث ذلك ولكننا سنحاول فهذا شيء يبدأ من الصفر الآن ومشروع جديد ويجب أن نعطيه الوقت لكي يزدهر".

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