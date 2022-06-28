كرة يد - محمد هتلر لاعب الزمالك يعلن اعتزاله

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

محمد رمضان هتلر - لاعب يد الزمالك

أعلن محمد رمضان هتلر لاعب دائرة الزمالك لكرة اليد اعتزاله وختام مسيرته.

وشدد هتلر أن ذلك القرار هو الأصعب لأي رياضي يعشق لعبته وناديه وقرر اتخاذ ذلك بعد تردد أكبر.

وكتب محمد رمضان هتلر عبر حسابه الشخصي: "اتخذت أصعب قرار ممكن لأي رياضي يعشق لعبته وناديه وبعد تفكير كبير وتردد أكبر بعد طلب زملائي العدول عن القرار".

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وأضاف "في الحقيقة أرى أن ذلك هو الوقت المناسب لإعلان اعتزالي من أجل الراحة خاصة أنني قدمت كل ما يمكنني تقديمه".

وتابع هتلر "ربنا يعلم أن ذلك حصل من صحتي ومنزلي الكثير من الوقت ويعلم الله أنني أخلصت بسبب حبي للعبة وأعظم نادي في الكون وصاحب الفضل بعد الله فيما وصلت إليه وتكوين شخصيتي".

واختتم نجم الزمالك تصريحاته "سأفتقد الجماهير ومن اليوم سأكون واحدا منكم يا أعظم جمهور في الدنيا".

وأعلن الزمالك في الفترة الأخيرة تجديد تعاقد أكرم يسري وعمر الوكيل بكار وعلي هشام محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي.

ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى مصر في الـ17 من شهر يوليو المقبل.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي.

وتوج سبورتنج الموسم المنقضي بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

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