مصدر من الجبلاية لـ في الجول: خبير إسباني مرشح لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

انضم اسم جابرييل بيليجرينو لقائمة المرشحين لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري.

وأعلن اتحاد الكرة المصري اليوم تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيسا للجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "جابرييل بيليجرينو المدرب والخبير الإسباني أحد المرشحين لتولى منصب الإدارة الفنية لاتحاد الكرة".

وأضاف "هو واحد من بين عدة أسماء أخرى يتم دراستها".

حاصل على رخصة الاتحاد الأوروبي وحاصل على دكتوراه في علوم الرياضة.

حاصل على دكتوراه في الصحة الاجتماعية وبحوث النشاط البدني من جامعة كاستيا لا مانتشا في إسبانيا.

تعاون سابقا مع الاتحاد الهايتي لكرة القدم.

تولى تدريب فريق الناشئين في مالاجا، وعمل سابقا في أندية ريال بيتيس، ألكوركون، خيتافي، ليجانيس، الهلال وكذلك في البحرين.

ويبحث الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة حازم إمام ومحمد بركات عن تعيين خليفة للبرتغالي نيلو فينجادا.

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