مهاجم يوفنتوس يرحل بعد 5 سنوات مع السيدة العجوز

أعلن نادي يوفنتوس يوم الخميس انفصاله عن مهاجمه فيديريكو بيرنارديسكي.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "تنتهي اليوم مسيرتنا الطويلة معا ونشكرك يا فيديريكو على كل ما قدمته ونتمنى لك التوفيق في المستقبل".

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن بيرنارديسكي سينضم إلى فريق تورنتو الكندي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب بيرنارديسكي في صفوف يوفنتوس لمدة 5 مواسم حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وشارك فيديريكو في 30 مباراة على الأقل في جميع المسابقات خلال كل موسم من المواسم التي قضاها في تورينو.

ولعب 183 مباراة بقميص السيدة العجوز، سجل 12 هدفا وصنع 20.

منذ وصوله إلى الفريق في موسم 2018/2017، شارك بيرنارديسكي في 134 مباراة في الدوري.

لم يتفوق على هذا العدد من المباريات سوى، خوان كوادرادو (135) وأليكس ساندرو (140) وباولو ديبالا (145) فقط.

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