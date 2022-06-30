الأهلي يعلن موعد تقديم ريكاردو سواريش

الخميس، 30 يونيو 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس

أعلن النادي الأهلي موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ريكاردو سواريش مدرب الفريق الجديد.

وحدد الأهلي غدا الجمعة موعد إقامة المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت اليوم عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

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ووصل سواريش أمس الأربعاء إلى القاهرة وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد خلال جلسة مطولة.

وذلك من أجل توقيع عقود بشكل رسمي تمهيدا لبدء مهام عمله 1 يوليو، بالتزامن مع تولي شركة الكرة مسؤولية إدارة قطاع كرة القدم بالنادي.

ويأتي البرتغالي سواريش لتعويض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي انفصل عن الأهلي قبل حوالي 3 أسابيع.

وقاد سامي قمصان المهمة في الفترة الماضية بشكل مؤقت لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد.

ووقع سواريش على عقد يستمر لموسمين كما كشف FilGoal.com في وقت سابق.

ويستمر سامي قمصان في الجهاز الفني للأهلي، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة.

ويتواجد 5 مساعدين برتغاليين رفقة سواريش، مع رحيل ميشيل ياناكون عن تدريب حراسة مرمى الأهلي بعد تواجده في الجهازين الفنيين لـ ريني فايلر وبيتسو موسيماني.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد:

-ريكاردو سواريش مدير فني

-سيد عبد الحفيظ مدير كرة

-ماوريسيو فاش مدرب

-سامي قمصان مدرب

-راؤول فاريا مطور اداء

-بيدرو جيمارايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي

-إدواردو لوبو مدرب حراس مرمى

-لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة

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