لا تغيير.. خليجي 25 ستقام في العراق

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج أحقية مدينة البصرة العراقية باستضافة بطولة خليجي 25.

وأفاد الاتحاد الخليجي لكرة القدم في بيان: "عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم صباح يوم الخميس اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمها تقرير اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي عقب زيارتها الأخيرة إلى مدينة البصرة التي ستستضيف منافسات خليجي 25".

وأضاف البيان "قدم جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد شرحا مفصلا حول استعدادات البصرة لاستضافة البطولة، حيث وضع المكتب التنفيذي أمام آخر التطورات وتقدم العمل في الملاعب والفنادق في المدينة".

وأكمل "عقب الاطلاع على التقرير أكد المكتب التنفيذي على أحقية البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25 في التاريخ المقرر (6 – 19 يناير 2023) وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة (20 سبتمبر 2021)".

وأشاد حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد باستعدادات مدينة البصرة لاستضافة الحدث الذي غاب العراق عن تنظيمه لمدة 42 عاما.

كما عبر عن ثقته التامة بقدرة الاتحاد العراقي لكرة القدم على تقديم المحفل الخليجي الكروي بأفضل صورة.

في ديسمبر الماضي، كشف جاسم الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن الاتحاد الكويتي طلب بأن يكون الدولة البديلة في حال أن العراق لم يستطع أن يلبي طلبات شروط الاستضافة لبطولة خليجي 25 المقرر لها في يناير 2023.

وقتها قال عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي إنه تم توفير جميع متطلبات استضافة خليجي 25 من ملاعب وفنادق وتبقت بعض التفاصيل الصغيرة التي سيتم حسمها في الفترة المقبلة وقبل الموعد النهائي المقرر بتاريخ 30 يونيو للإيفاء بالمتطلبات الخاصة بالبطولة.

وأوضح درجال "نحن ننتظر رفع الحظر عن إقامة المباريات بملاعب العراق بداية 2022 لتعود الكرة العراقية إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف "البطولة مقررة أساسا ان تقام في العراق خلال شهر يناير من سنة 2023، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع السابق أن يتم الانتهاء من جميع المتطلبات الخاصة بالاستضافة قبل 30 يونيو 2022، وفي حال عدم حدوث ذلك ستنتقل البطولة إلى للدولة البديلة، مشددا إن كل الأمور تسير بشكل إيجابي وكل الأشقاء يدعمون العراق بأحقيتها بتنظيم البطولة".

تجرى منافسات بطولة خليجي 25 في العراق بمشاركة 8 منتخبات.

يذكر أن منافسات خليجي 25 تأجلت إلى يناير 2023 بعدما كان من المقرر إقامة البطولة في الفترة بين ديسمبر 2021 ويناير 2022 في العراق.

وأشار المكتب التنفيذي وقتها إلى أن تأجيل خليجي 25 يأتي بسبب تزامن البطولة مع بطولات منها تصفيات كأس العالم.

وتقام بطولة خليجي بين دول الخليج العربي وكانت البحرين قد حصدت لقب النسخة الأخيرة بالفوز على السعودية بهدف دون رد في 2019.

ويعتبر منتخب الكويت الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات ولكن اللقب الأخير كان عام 2010.

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