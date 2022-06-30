لو بارزيان: باريس سان جيرمان يحسم صفقته الأولى

حسم باريس سان جيرمان صفقة الأولى بعدما أتم التعاقد مع فيتور فيريرا "فيتينا" لاعب بورتو البرتغالي.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن فيتينيا يخضع حاليًا للكشف الطبي في مقر النادي الباريسي

ومن المقرر أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عقدًا مدته خمس سنوات بقيمة 40 مليون يورو.

لتصبح هذه أول صفقة لباريس سان جيرمان تحت قيادة لويس كامبون المدير الرياضي الجديد هذا الصيف.

فيتينها (22 عاما) شارك مع بورتو في 47 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان البرتغالي قد عاد إلى بورتو الموسم الماضي بعدما قضى موسما معارا إلى وولفز الإنجليزي.

بداية حقبة جديدة

وفقا للعديد من التقارير الصحفية أبرزهم من شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن ذلك التعيين هو بداية حقبة جديدة في النادي الباريسي.

بدأت الحقبة بمغادرة المدير الرياضي ليوناردو وازدياد رحيل المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو.

واقترب سان جيرمان في الوقت ذاته من التعاقد مع المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان.

هذا بالإضافة لنية النادي الفرنسي في بيع العديد من لاعبيه مثل ماورو إيكاردي وإدريسا جانا جاي ودانيلو بيريرا وكيلور نافاس وجوليان دراكسلر.