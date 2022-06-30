دورة البحر المتوسط - عمر عصر إلى نصف نهائي تنس الطاولة.. وخسارة هنا جودة

حسم عمر عصر تأهله إلى نصف نهائي منافسات تنس الطاولة بدورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وتغلب عصر على باستيان ريمبيرت بطل فرنسا في ربع نهائي البطولة المقامة بمدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو.

ونجح عصر في حسم تأهله بالفوز على بطل فرنسا بأربعة أشواط مقابل شوطين.

بينما ودعت هنا جودة المنافسات من ربع النهائي بعد الخسارة من الفرنسية كاميل لوتز.

وتأخر البطل المصري في النتيجة بشوط دون مقابل بـ 7-11، قبل أن يتقدم بثلاثة أشواط متتالية 11-6 و13-11 و11-8.

وقلص باستيان النتيجة بالفوز في الشوط الخامس بنتيجة 12-10، قبل أن يحسم عصر تأهله بالفوز في الشوط السادس بنتيجة 11-4.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا:

سقوط ثلاثي للأهلي

مدرب الأهلي الجديد يوقع على العقود

الكشف عن سبب اختيار سواريس

الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل ياناكون

سبب مفاجئ وراء تراجع بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري