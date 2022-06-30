دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يودع من ربع النهائي بالخسارة من صربيا

الخميس، 30 يونيو 2022 - 13:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر سيدات - كرة طائرة

ودع منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 من ربع النهائي.

وخسرت سيدات الطائرة أمام صربيا بثلاثة أشواط دون مقابل في منافسات ربع نهائي البطولة المقامة بمدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع النهائي كثاني المجموعة خلف منتخب اليونان.

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وحسم منتخب صربيا تأهله إلى نصف النهائي بعد الفوز على مصر بنتيجة أشواط (25-11، 25-20، 25-27, 25-21).

وتقدم منتخب صربيا على سيدات مصر في الشوط الأول بفارق كبير.

بينما في الشوط الثاني كانت الأداء متكافئا حتى منتصف الشوط قبل أن تتقد سيدات صربيا ويحسمن الشوط في النهاية.

وتألقت سيدات مصر في الشوط الثالث وحسمت الشوط بنتيجة 27-25.

وقدّم الفريق المصري شوط رابع رائع ولكن حسمه منتخب صربيا في النهاية بنتيجة 25-21.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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