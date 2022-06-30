بيلد: بايرن يرفض أحدث عروض برشلونة لضم ليفاندوفسكي

الخميس، 30 يونيو 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي بشارة أوكرانيا

أفادت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ رفض أحدث عروض برشلونة من أجل ضم مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي أعلن صراحة في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل من بايرن والانتقال إلى صفوف برشلونة.

وأوضح تقرير بيلد يوم الأربعاء أن عرض برشلونة الجديد يبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمكافأت.

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وعادت الجريدة صباح الخميس لتشير إلى أن بايرن رفض هذا العرض، وهو الثالث من برشلونة.

وأوضح التقرير أن بايرن لن يوافق على بيع ليفاندوفسكي بأقل من 50 مليون يورو.

قبل يومين، كشفت شبكة سكاي سبورتس المبلغ الذي حدده بايرن ميونيخ لبيع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق إلى برشلونة.

وذكرت سكاي أن بايرن يريد ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) قبل الموافقة على بيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

أفادت الشبكة نفسها قبل أيام أن برشلونة قدم عرضا لبايرن ميونيخ لضم روبرت ليفاندوفسكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته سكاي فإن عرض برشلونة للفريق البافاري بلغ 40 مليون يورو.

لكن الصحفي كريستيان فيلك الذي يعمل في بيلد ذكر أن العرض غير كاف لبايرن.

وأصبح رحيل ليفاندوفسكي أسهل الآن، بعدما أتم بايرن صفقة ضم ساديو ماني من ليفربول.

فيما تحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في السياق ذاته وقال: "أنا واثق 100% من بقاء ليفاندوفسكي وأتوقع تواجده معنا في الـ12 من شهر يوليو المقبل في أول مران لنا استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف "أنا مقتنع بحل موقف ليفاندوفسكي فهو لاعب محترف ولديه أهداف كبيرة في مسيرته وهو لديه عقد مستمر معنا حتى 2023".

وعن إمكانية رحيل المهاجم البولندي حال وصول عرض مناسب له أجاب ضاحكا "ليس لدي أي فكرة لا يسعني إلا القول أن ليفاندوفسكي لديه عقد مستمر معنا وهو مرحب به في أول مران لنا".

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

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