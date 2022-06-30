بي بي سي: توتنام يحسم صفقة ريتشارلسون

حسم نادي توتنام انتقال ريتشارلسون إلى صفوفه قادما من إيفرتون خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما نشرته بي بي سي سبورتس الإنجليزية فإنه من المقرر أن يجري ريتشارلسون الكشف الطبي بعدما تم الاتفاق على الشروط مع توتنام.

وستبلغ قيمة الصفقة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني وحال لم يحدث أي مشكلات غير متوقعة فسيتم الإعلان عن الصفقة اليوم الخميس.

ويلعب ريتشارليسون ضمن صفوف إيفرتون منذ انتقاله قادما من واتفورد في صيف 2018.

ويرتبط ريتشارلسون بعقد مع إيفرتون حتى صيف 2024.

ويسعى إيفرتون لموازنة دفاتره المالية بعدما تكبد خسائر وصلت إلى 372 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث الماضية بحسب "بي بي سي".

وشارك ريتشارلسون في 33 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

نحو الصفقة الرابعة

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

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