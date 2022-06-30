بي بي سي: توتنام يحسم صفقة ريتشارلسون

الخميس، 30 يونيو 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

ريتشارلسون - إيفرتون - توتنام

حسم نادي توتنام انتقال ريتشارلسون إلى صفوفه قادما من إيفرتون خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقا لما نشرته بي بي سي سبورتس الإنجليزية فإنه من المقرر أن يجري ريتشارلسون الكشف الطبي بعدما تم الاتفاق على الشروط مع توتنام.

وستبلغ قيمة الصفقة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني وحال لم يحدث أي مشكلات غير متوقعة فسيتم الإعلان عن الصفقة اليوم الخميس.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: لينجليه اختار توتنام ذا أثليتك: عنصر جديد قادم للضربات الثابتة مع كونتي في توتنام توتنام يستعد لحسم الصفقة الرابعة سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي

ويلعب ريتشارليسون ضمن صفوف إيفرتون منذ انتقاله قادما من واتفورد في صيف 2018.

ويرتبط ريتشارلسون بعقد مع إيفرتون حتى صيف 2024.

ويسعى إيفرتون لموازنة دفاتره المالية بعدما تكبد خسائر وصلت إلى 372 مليون جنيه إسترليني على مدار السنوات الثلاث الماضية بحسب "بي بي سي".

وشارك ريتشارلسون في 33 مباراة مع إيفرتون الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع خمسة آخرين.

نحو الصفقة الرابعة

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

اقرأ أيضا:

سقوط ثلاثي للأهلي

مدرب الأهلي الجديد يوقع على العقود

الكشف عن سبب اختيار سواريس

الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل ياناكون

سبب مفاجئ وراء تراجع بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

ريتشارلسون إيفرتون توتنام
نرشح لكم
لو بارزيان: باريس سان جيرمان يحسم صفقته الأولى بعد عامين في المنزل.. ولاية ثالثة لـ فالفيردي مع أتليتك بلباو مدير يوفنتوس عن دي ليخت: من المستحيل الاحتفاظ بلاعبين يريدون المغادرة كوريري ديلو سبورت: الخليفي وراء انحساب روما المفاجئ من مواجهة برشلونة في جوان جامبر تقرير إسباني: ناثان أكي على بعد خطوة للعودة إلى تشيلسي كارسون بيكيت وهيكتور كاسترو.. كيف تكتب تاريخ بلدك الكروي بذراع واحد بعد أن هرب من الغزو الروسي.. فونسيكا يتولى تدريب ليل حقق أمنيته وعاد حيث تألق.. لوكاكو إلى إنتر من تشيلسي
أخر الأخبار
لو بارزيان: باريس سان جيرمان يحسم صفقته الأولى 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
دورة البحر المتوسط - عمر عصر إلى نصف نهائي تنس الطاولة.. وخسارة هنا جودة 38 دقيقة | رياضات أخرى
مروان حمدي: ليس شرطا تقديم نفس الأداء بعد العودة إلى الزمالك.. وهذا هو الفارق في سموحة ساعة | الكرة المصرية
بعد عامين في المنزل.. ولاية ثالثة لـ فالفيردي مع أتليتك بلباو ساعة | الدوري الإسباني
بيلد: بايرن يرفض أحدث عروض برشلونة لضم ليفاندوفسكي ساعة | ميركاتو
بي بي سي: توتنام يحسم صفقة ريتشارلسون ساعة | الكرة الأوروبية
كوبا ليبرتادوريس – أندرياس بيريرا يكتب التاريخ.. وبالميراس يكتسح بطل باراجواي 2 ساعة | أمريكا
جدول البعثة المصرية في خامس أيام دورة البحر المتوسط.. اليد والطائرة وتنس الطاولة 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك