كوبا ليبرتادوريس – أندرياس بيريرا يكتب التاريخ.. وبالميراس يكتسح بطل باراجواي

فاز فلامنجو البرازيلي على مضيفه ديبورتيس توليما الكولومبي بهدف دون رد في ملعب مانويل موريو تورو، بذهاب دور الـ16 لكوبا ليبرتادوريس.

وسجّل أندريس بيريرا المعار من مانشستر يونايتد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

ليصير البرازيلي بيريرا أول لاعب مولود في بلجيكا يسجل هدفا في كوبا ليبرتادوريس على مر تاريخ المسابقة.

ويلتقي الفريقان إيابًا بعد أسبوع في ملعب ماراكانا بـ ريو دي جانيرو.

وفي قمة أرجنتينية أرجنتينية، فاز فيليز سارسفيلد على ضيفه ريفر بليت بهدف دون رد في ملعب خوسيه أمالفيتاني.

وسجل لوكاس خانسون هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

ويلتقي الفريقان بعد أسبوع في مباراة الإياب على ملعب مونومينتال أنطونيو فيسبوسيو ليبيرتي.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اكتسح بالميراس البرازيلي مضيفه سيرو بورتينيو من باراجواي بثلاثية دون رد في ملعب الجنرال بابلو روخاس.

روني افتتح التسجيل لـ بالميراس في الدقيقة 60، قبل أن يضيف الثاني سريعا بعد 9 دقائق.

فيما قتل موريلو سيركييرا آمال سيرو بورتينيو عمليا بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ليكون سيرو بورتينيو في حاجة إلى معجزة عندما يلتقي إيابًا بـ بالميراس في ملعب أليانز بارك بعد أسبوع.

وفي صراع أرجنتيني خالص، تعادل أتليتكو تاييريس على ملعبه ماريو ألبيرتو كيمبيس أمام ضيفه كولون دي سانتا في بهدف لكل طرف.

كولون تقدم أولا بواسطة رامون آبيلا في الدقيقة 61، لكن آلان فرانكو حافظ على حظوظ تاييريس وأدرك التعادل في الدقيقة 87.

وتُختتم منافسات ذهاب دور الـ 16 مساء اليوم عندما يستقبل بوكا جونيورز الأرجنتيني نظيره كورينثيانز البرازيلي، ويلعب فورتاليزا البرازيلي أمام إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني.

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