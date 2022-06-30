جدول البعثة المصرية في خامس أيام دورة البحر المتوسط.. اليد والطائرة وتنس الطاولة

الخميس، 30 يونيو 2022 - 10:17

كتب : FilGoal

البعثة المصرية - دورة ألعاب البحر المتوسط

تقام اليوم الخميس 30 من شهر يونيو 2022، خامس أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك البعثة المصرية في ثماني ألعاب باليوم الخامس من البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو المقبل.

ورفعت مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.

أخبار متعلقة
دورة البحر المتوسط - سمر حمزة تختتم ميداليات مصر اليوم دورة البحر المتوسط - الميدالية 21.. شيماء محمد تحقق برونزية المصارعة دورة البحر المتوسط - ذهبية عبد الموجود.. وأربع برونزيات تضاف لرصيد مصر دورة البحر المتوسط – ضحى هاني تحجز مقعدا في قبل نهائي فردي الريشة الطائرة

وتشارك بعثة مصر في منافسات اليوم بخوض مباريات ربع نهائي الكرة الطائرة للرجال والسيدات، بينما يختتم منتخب رجال اليد مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تونس، ويلعب عمر عصر وهنا جودة لاعبا تنس الطاولة في ربع النهائي.

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملا ليوم الخميس 30 يونيو:

- القوس والسهم (10:15 صباحا)

- تنس الطاولة (11 صباحا)

- كرة الطائرة سيدات: مصر × صربيا (11 صباحا)

- الشراع (12 ظهرا)

- كرة اليد: مصر × تونس (1:00 ظهرا)

- كرة الطائرة رجال: مصر × إسبانيا (2:00 ظهرا)

- ألعاب القوى (6:40 مساء)

- كرة السلة 3×3 (6:00 مساء)

- الملاكمة (4:15 عصرا)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا:

سقوط ثلاثي للأهلي

مدرب الأهلي الجديد يوقع على العقود

الكشف عن سبب اختيار سواريس

الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل ياناكون

سبب مفاجئ وراء تراجع بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

دورة البحر المتوسط وهران بعثة مصر
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - سمر حمزة تختتم ميداليات مصر اليوم دورة البحر المتوسط - الميدالية 21.. شيماء محمد تحقق برونزية المصارعة دورة البحر المتوسط - ذهبية عبد الموجود.. وأربع برونزيات تضاف لرصيد مصر بعد إعلان اعتزاله.. وزير الرياضة يقرر ضم محمد إيهاب لمشروع البطل الأوليمبي دورة البحر المتوسط – ضحى هاني تحجز مقعدا في قبل نهائي فردي الريشة الطائرة يد - "رحل بعدما حقق كل أهدافه".. برشلونة يوجه الشكر لـ علي زين جدول البعثة المصرية في رابع أيام دورة البحر المتوسط.. جودو ومصارعة ورماية دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات
أخر الأخبار
جدول البعثة المصرية في خامس أيام دورة البحر المتوسط.. اليد والطائرة وتنس الطاولة 18 دقيقة | رياضات أخرى
مدير يوفنتوس عن دي ليخت: من المستحيل الاحتفاظ بلاعبين يريدون المغادرة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب سموحة: توقعنا عدم مشاركتنا إفريقيا.. وهكذا انتصرنا على الأهلي 9 ساعة | الكرة المصرية
بسيوني: تمنيت استمرار قمصان.. ولولا غياب التوفيق لسجلنا مزيدا من الأهداف 9 ساعة | الكرة المصرية
مروان حمدي: أبعدت نفسي عن الانتقادات وأعلم أن أمامي الكثير.. سأعود لـ الزمالك 9 ساعة | الكرة المصرية
الوادي: ليس لدي انتماء لفريق محدد في مصر ولم أتحدث لأي ناد.. وأعلم صعوبة الانضمام للمنتخب 10 ساعة | الكرة المصرية
وكيل باولو سوزا يوضح حقيقة "تسبب كيروش في عدم تدريبه لمنتخب مصر" 10 ساعة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم كلاتنبرج رئيسا لتطوير الحكام 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك