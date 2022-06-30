جدول البعثة المصرية في خامس أيام دورة البحر المتوسط.. اليد والطائرة وتنس الطاولة

تقام اليوم الخميس 30 من شهر يونيو 2022، خامس أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك البعثة المصرية في ثماني ألعاب باليوم الخامس من البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو المقبل.

ورفعت مصر رصيدها إلى 22 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 12 برونزية.

وتشارك بعثة مصر في منافسات اليوم بخوض مباريات ربع نهائي الكرة الطائرة للرجال والسيدات، بينما يختتم منتخب رجال اليد مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تونس، ويلعب عمر عصر وهنا جودة لاعبا تنس الطاولة في ربع النهائي.

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملا ليوم الخميس 30 يونيو:

- القوس والسهم (10:15 صباحا)

- تنس الطاولة (11 صباحا)

- كرة الطائرة سيدات: مصر × صربيا (11 صباحا)

- الشراع (12 ظهرا)

- كرة اليد: مصر × تونس (1:00 ظهرا)

- كرة الطائرة رجال: مصر × إسبانيا (2:00 ظهرا)

- ألعاب القوى (6:40 مساء)

- كرة السلة 3×3 (6:00 مساء)

- الملاكمة (4:15 عصرا)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا:

سقوط ثلاثي للأهلي

مدرب الأهلي الجديد يوقع على العقود

الكشف عن سبب اختيار سواريس

الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل ياناكون

سبب مفاجئ وراء تراجع بيتكوفيتش عن تدريب منتخب مصر

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري