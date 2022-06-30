مدرب سموحة: توقعنا عدم مشاركتنا إفريقيا.. وهكذا انتصرنا على الأهلي

قال أحمد صالح المدرب العام لسموحة إن عدم مشاركة فريقه في الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل هو أمر كان متوقعا قبل صدور قرار اتحاد الكرة باشتراك بيراميدز وفيوتشر في البطولة.

وكان سموحة يرغب في الاعتماد على جدول الترتيب في يوم 30 يوليو لكن اتحاد الكرة قرر أن يحدد الأسماء بناء على نتائج الدور الأول.

ويتساوى سموحة مع فيوتشر في عدد النقاط بواقع 39 نقطة بعد 23 جولة من الدوري لكن فارق المواجهات المباشرة يصب في مصلحة الأخير وجعله رابعا.

وتحدث أحمد صالح لقناة "صدى البلد" قائلا: "توقعنا منذ البداية حدوث ذلك واشتراكنا في البطولة العربية وقلنا للاعبين سنعمل في أي بطولة سنتواجد فيها وما يهمنا هو إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

وعن الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري أمس الأربعاء قال: "لعبنا على إغلاق مفاتيح لعب الأهلي أن نسجل ثلاثة أهداف في شباك الأهلي أعتقد أنه يعني أننا قدمنا مباراة كبيرة وقلنا للاعبين إننا نريد الفوز وإننا لا نلعب من أجل التعادل".

وأكمل "أغلقنا الأطراف أمام الأهلي بشكل جيد وأشركنا أحمد عيد تسماح لإغلاق منتصف الملعب".

وعن مروان حمدي مهاجم الفريق قال: "مروان حمدي من نجوم المباراة قدم مباراة كبيرة جدا رغم إهداره لعدة فرص لكنه سجل هدفين هامين".

وبسؤاله عن حقيقة العروض المقدمة لعبد الكبير الوادي لاعب الفريق أوضح "عبد الكبير الوادي متواجد معنا ولا عروض رسمية أتت لنا وهو لاعب محترف يؤدي الدور المطلوب منه بأفضل شكل ولديه عقد مستمر مع النادي".

وعما يثار عن طلب جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عودة حمدي علاء من إعارته لسموحة قال: "حمدي علاء من اللاعبين المميزين ولاعب مهم جدا ومنذ تواجدنا يبدأ أساسيا وأعتقد أنه سيكون إضافة للزمالك لو عاد بعد إعارته".

وبسؤاله أخيرا هل كان الفوز على الأهلي بمثابة هدية لفريقه الزمالك أجاب أحمد صالح بحسم "لا هدية لسموحة ما يهمنا هو مصلحة سموحة".

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