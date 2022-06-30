بسيوني: تمنيت استمرار قمصان.. ولولا غياب التوفيق لسجلنا مزيدا من الأهداف

الخميس، 30 يونيو 2022 - 00:49

كتب : FilGoal

سموحة والأهلي

أبدى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة، سعادته البالغة بعد الفوز الثمين الذي حققه فريقه على الأهلي.

سموحة تغلب على ضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في استاد الإسكندرية بالجولة 23 للدوري المصري.

وقال بسيوني بعد المباراة: "أبارك لكل أفراد سموحة، اللاعبون كانوا رجالًا وقدّموا مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي العظيم".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "أن تتقدّم بثلاثية دون رد فهذا إنجاز هائل، أهدرنا فرصًا سهلة عديدة، ولو كان التوفيق حليفنا لأحرزنا مزيدًا من الأهداف".

وتابع مدرب غزل المحلة وطلائع الجيش السابق: "لعبنا بشكل جيد في جبهة محمد هاني بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني طلبت من عبد الكبير الوادي المساندة دفاعيًا مع كناريا".

وأشار: "تدربنا طوال الأسبوع على الهجمات المرتدة، كنا نعرف أن الأهلي قادم للفوز وسيهاجم بعدد كبير ولذلك كنا في حاجة إلى هجمات منظمة".

وأكمل بسيوني: "العديد الكبير لمهاجمي الأهلي وتغييرات سامي قمصان الهجومية أعطتنا فرصة كبيرة للوصول إلى مرمى المنافس بأكثر من فرصة محققة، لكن مروان حمدي لم يكن موفقًا".

وشدد: "من الطبيعي أن نستقبل هدفين لأننا نواجه الأهلي، لكننا حصدنا النقاط الثلاث وسنواصل صراع المربع الذهبي".

وأتم: "أنا (بموت) في سامي قمصان، عملت معه لمدة سنتين، يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية وكنت أتمنى استمراره وأن يحصل على الفرصة، أتمنى التوفيق له وللأهلي فيما هو مقبل".

افتتح مروان حمدي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة لسموحة بعد مراوغة رائعة لمحمد هاني ورامي ربيعة.

وأضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني للفريق السكندري في الدقيقة 45 بعد انفراد وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل مروان حمدي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 46 وبعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة بعدما راوغ محمد هاني وأحمد نبيل "كوكا" ببراعة وسدد في الشباك.

فيما جاء هدف الأهلي الأول عن طريق رأسية من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 59.

أما الهدف الثاني جاء عن طريق حسام حسن في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة بالتساوي مع فيوتشر لكن فارق المواجهات المباشرة يجعل الأخير يحتل المركز الرابع فيما يأتي منافسه السكندري خامسا.

فيما تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما خاض 20 مباراة.

ويبتعد الأهلي عن بيراميدز بخمس نقاط، وعن الزمالك المتصدر بسبع نقاط.

لكن بيراميدز والزمالك خاضا كل مبارياتها الـ23.

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