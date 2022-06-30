مروان حمدي: أبعدت نفسي عن الانتقادات وأعلم أن أمامي الكثير.. سأعود لـ الزمالك

كشف مروان حمدي مهاجم نادي سموحة، سر عودته للتألق في الدوري الممتاز.

وسجل مروان حمدي هدفين لسموحة أمام الأهلي في فوز الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال مروان حمدي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب المباراة: "عبد الحميد بسيوني درس الأهلي جيدا، وهذا ما ظهر في الملعب اليوم".

وأضاف "تصدري لهدافي الدوري أمر يسعدني على المستوى الشخصي، لكن ما زال الدوري طويلا. إهدار فرص بخلاف الهدفين؟ سأسجل فيما هو قادم".

مروان أتبع "أبعدت نفسي عن الانتقادات وأحاديث الناس. أثق في نفسي وفي مستواي، وأؤمن أن ما زال أمام ي الكثير".

وأتم "تركيزي بالكامل مع سموحة حاليا. أنا معار من الزمالك، لذلك سأعود إلى النادي طبعا بنهاية الموسم".

ويحتل مروان حمدي صدارة هدافي الدوري المصري حاليا برصيد 12 هدفا، وبالتساوي مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك.

ويقضي مروان حمدي الموسم الجاري معارا من الزمالك إلى سموحة، على أن يعود بنهاية الموسم إلى الفريق الأبيض.





























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