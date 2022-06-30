الوادي: ليس لدي انتماء لفريق محدد في مصر ولم أتحدث لأي ناد.. وأعلم صعوبة الانضمام للمنتخب

أعرب عبد الكبير الوادي عن سعادته بالمساهمة في فوز سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وسجل الوادي هدفا، ليلحق سموحة بالأهلي الهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري.

وقال الوادي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "سعيد بتسجيل هدف في شباك الأهلي وتحقيق الفوز".

وأضاف "تحركت في كرة الهدف في المكان الخالي مما ساعدني على التسديد بصورة جيدة".

وعن الإشارة برقم 5 بعد تسجيل الهدف في الأهلي أجاب "هي تخص عائلتي، زوجتي وأبنائي الأربعة".

وكشف الوادي "أعلم أن فرصتي صعبة في الانضمام لمنتخب المغرب لأن استراتيجية تكون بضم اللاعبين المحترفين وهناك من يلعب في إنجلترا وإسبانيا ودول أخرى".

وبالحديث عن عقده مع الفريق السكندري أوضح "عقدي مستمر مع سموحة لمدة موسم آخر بخلاف الحالي".

أما عن حقيقة المفاوضات مع الزمالك أجاب "لم أتحدث مع أي فريق ولدي وكيل للتفاوض مع أي نادي وتركيزي حاليا مع سموحة لإنهاء الموسم بصورة جيدة".

وبسؤاله عن الفريق الذي يفضل الانتقال إليه كشف "ليس لدي انتماء لفريق محدد في مصر، الأهلي والزمالك فرق كبيرة وأي لاعب يتمنى اللعب لهما".

أما عن تسجيل مروان حمدي ثنائية فشدد الوادي "هو لاعب كبير ومهاجم رائع وأشاهد كيف يبذل الجهد في التدريبات".

واختتم عبد الكبير الوادي تصريحاته "بدون مجاملة أرى يجب أن يتواجد في المنتخب المصري ويحصل على فرصته كاملة مثل لاعبين آخرين دون ذكر أسماء".

وساهم عبد الكبير الوادي في 15 هدفا مع سموحة هذا الموسم في مسابقة الدوري.

إذ نجح المحترف المغربي في تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثمانية آخرين.

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