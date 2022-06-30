اتحاد الكرة يعلن موعد تقديم كلاتنبرج رئيسا لتطوير الحكام

الخميس، 30 يونيو 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

مارك كلاتنبرج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مؤتمر صحفي لتقديم مارك كلاتنبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام.

وحدد اتحاد الكرة غدا الخميس في تمام الساعة ثانية ظهرا موعد إقامة المؤتمر.

وكان الاتحاد قد أعلن صباح اليوم الأربعاء تعيين الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام.

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وكان كلاتنبرج ترك منصبه كحكم في الدوري الإنجليزي، فبراير 2017 من أجل منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفا لمواطنه هاوارد ويب.

وانتقل بعد ذلك إلى الصين في فبراير 2019 ليصبح أحد الحكام المحترفين هناك، ثم تولى مسؤولية منظومة الحكام في اليونان في يوليو 2020.

وكما كشف اتحاد الكرة عن تولى عصام عبد الفتاح رئاسة لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال الوقت الحالي.

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