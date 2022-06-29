الثنائية الثالثة.. هدفا مروان حمدي في الأهلي يصعدان به لقمة ترتيب الهدافين رفقة زيزو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

سجل مروان حمدي مهاجم سموحة هدفين في شباك الأهلي ليعتلي قمة ترتيب هدافين الدوري المصري.

مروان حمدي

النادي : سموحة

سموحة

ويزاحم مروان حمدي بـ 12 هدفا حتى الآن، أحمد سيد زيزو جناح الزمالك على قمة ترتيب الهدافين.

ويتقدم سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري والمقامة على استاد الإسكندرية.

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي – عودة معلول.. وصلاح محسن أساسي أمام سموحة تشكيل سموحة - الوادي أساسي أمام الأهلي.. والخواجة يعوض غياب أوجولا خبر في الجول - استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة لقاء سموحة.. والأسباب مدرب سموحة لـ في الجول: سنواجه الأهلي من أجل الفوز

وافتتح مروان حمدي التسجيل على الأهلي مبكرا في الدقيقة التاسعة من المباراة.

بينما أضاف مروان هدفه الثاني، والثالث لسموحة في الدقيقة 47 بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

وخاض مروان حمدي 22 مباراة في الدوري حتى الآن ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 3 آخرين.

وبذلك يكون مروان حمدي قد سجل ستة أهداف في آخر ست مباريات بالدوري مع سموحة.

وسجل مروان حمدي الثنائية الثالثة له في الدوري هذا الموسم.

وكانت أول ثنائية لمروان أمام إيسترن كومباني في الجولة الثالثة قبل أن يسجل مجددا أمام الاتحاد السكندري ثنائية في الجولة الثامنة عشر.

اقرأ أيضا:

تحديد ملعب مباراة مصر ومالاوي

زوجة بيتكوفيتش سبب اعتذاره عن عدم تدريب مصر

الإعلان عن معيار اختيار الأندية المشاركة إفريقيًاتعيين خبير تحكيم أجنبي للدوري المصري

فوز قاتل لـ بيراميدز

الدوري المصري سموحة مروان حمدي الأهلي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع سواريس قبل القمة.. وهذه أسباب اختياره خبر في الجول – سواريس يوقع عقد تدريب الأهلي.. واستحداث منصب جديد في جهازه الفني خبر في الجول - الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل يانكون مؤتمر جونياس: بيراميدز يواصل الصراع على لقب الدوري.. وهذا سبب استبدال أسامة جلال الفوز الثالث على التوالي.. بيراميدز يواصل انتصاراته في الدوري ويهزم إنبي انتهت في الدوري – سموحة (3) - (2) الأهلي.. انتصار الفريق السكندري تشكيل الأهلي – عودة معلول.. وصلاح محسن أساسي أمام سموحة تشكيل سموحة - الوادي أساسي أمام الأهلي.. والخواجة يعوض غياب أوجولا
أخر الأخبار
كارسون بيكيت وهيكتور كاسترو.. كيف تكتب تاريخ بلدك الكروي بذراع واحد 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد أن هرب من الغزو الروسي.. فونسيكا يتولى تدريب ليل 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثنائية الثالثة.. هدفا مروان حمدي في الأهلي يصعدان به لقمة ترتيب الهدافين رفقة زيزو 38 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع سواريس قبل القمة.. وهذه أسباب اختياره 42 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سواريس يوقع عقد تدريب الأهلي.. واستحداث منصب جديد في جهازه الفني 53 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الأهلي يعرض منصبا جديدا على ميشيل يانكون 54 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: طرابزون يتوصل لاتفاق مع أستون فيلا بشأن انتقال تريزيجيه 57 دقيقة | المحترفون
بهدف +90.. الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة الـ22 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا