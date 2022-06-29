الثنائية الثالثة.. هدفا مروان حمدي في الأهلي يصعدان به لقمة ترتيب الهدافين رفقة زيزو

سجل مروان حمدي مهاجم سموحة هدفين في شباك الأهلي ليعتلي قمة ترتيب هدافين الدوري المصري.

مروان حمدي النادي : سموحة سموحة

ويزاحم مروان حمدي بـ 12 هدفا حتى الآن، أحمد سيد زيزو جناح الزمالك على قمة ترتيب الهدافين.

ويتقدم سموحة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري والمقامة على استاد الإسكندرية.

وافتتح مروان حمدي التسجيل على الأهلي مبكرا في الدقيقة التاسعة من المباراة.

بينما أضاف مروان هدفه الثاني، والثالث لسموحة في الدقيقة 47 بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني.

وخاض مروان حمدي 22 مباراة في الدوري حتى الآن ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 3 آخرين.

وبذلك يكون مروان حمدي قد سجل ستة أهداف في آخر ست مباريات بالدوري مع سموحة.

وسجل مروان حمدي الثنائية الثالثة له في الدوري هذا الموسم.

وكانت أول ثنائية لمروان أمام إيسترن كومباني في الجولة الثالثة قبل أن يسجل مجددا أمام الاتحاد السكندري ثنائية في الجولة الثامنة عشر.

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