الوصل الإماراتي يتعاقد مع بيتزي

أعلن نادي الوصل الإماراتي عن تعاقده مع المدير الفني الأرجنتيني الإسباني خوان أنطونيو بيتزي.

وذكر الوصل أن بيتزي وقّع على عقد يربطه به لمدة موسم واحد.

وكان الوصل قد أنهى تعاقد البرازيلي أودير هيلمان بالتراضي قبل يومين.

وكان اسم بيتزي قد طُرح ضمن المرشحين المحتملين لتدريب منتخب مصر عقب رحيل إيهاب جلال.

ويعود بيتزي للتدريب بعد آخر تجربة مع راسينج كلوب الأرجنتيني بين يناير وأغسطس 2021.

وكان الوصل قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وحقق الوصل تسعة انتصارات فقط الموسم الماضي وتعادل مثلهم بينما خسر ثماني مرات.

وسبق لبيتزي العمل في المنطقة العربية بعد تولي قيادة السعودية في الفترة من نوفمبر 2017 وحتى يناير يناير 2019.

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